অস্বস্তিকর পোশাক পরতে হবে, তাই শাহরুখের সিনেমা ফিরিয়ে দেন রাভিনা

অস্বস্তিকর পোশাক পরতে হবে, তাই শাহরুখের সিনেমা ফিরিয়ে দেন রাভিনা
৯০–এর দশক ও ২০০০–এর শুরুতে শাহরুখ খান ও জুহি চাওলার জুটি মানেই পর্দায় জাদু। দুজন একসঙ্গে কাজ করেছেন প্রায় আটটি ছবিতে। কিন্তু জানেন কি, এই তালিকারই একটি আলোচিত ছবি ‘ডর’ (১৯৯৩)–এ জুহির আগে কিরণের চরিত্রের প্রস্তাব গিয়েছিল রাভিনা ট্যান্ডনের কাছে?
সম্প্রতি এএনআই–এর পডকাস্টে হাজির হয়ে রাভিনা জানান, ‘ডর’–এর প্রস্তাব তিনিই প্রথম পেয়েছিলেন। ছবিতে শাহরুখ, সানি দেওল ও জুহি চাওলা ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। রাভিনা বলেন, ‘এ ছবির প্রস্তাব প্রথমে আমার কাছেই এসেছিল। ছবিটা অশালীন ছিল না, কিন্তু কিছু দৃশ্যে আমি স্বস্তি বোধ করিনি। কিছু জায়গায় এমন দৃশ্য ছিল—যেখানে হয়তো সাঁতারের পোশাক পরতে হতো। আমি তখনই বলেছিলাম, না, আমি সাঁতারের পোশাক পরব না। এমন কয়েকটা দৃশ্য ছিল যেগুলোতে আমি একটু অস্বস্তিতে ছিলাম।’
রাভিনা আরও জানান, ‘প্রেম কয়েদি’ (১৯৯১) ছবিটিও তাঁকে প্রথম অফার করা হয়েছিল—যা পরবর্তী সময়ে কারিশমা কাপুরের অভিষেক চলচ্চিত্র হয়।
‘“প্রেম কয়েদি”–এর প্রস্তাবও আমাকে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটা দৃশ্যে নায়কের হাত টেনে জামার চেইন খোলা হয়—আমি ওটা করতে রাজি হইনি। তখন আমি অনেক কিছুতেই অস্বস্তি বোধ করতাম। যাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারতাম না, তাদের কাছাকাছি শটেও অস্বস্তি হতো। একটু দূরত্ব বজায় রাখতাম সব সময়’, বলেন তিনি।
সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী আরও বলেন, ‘আমি অহংকারী ছিলাম না, কিন্তু নিজের সীমারেখা নিয়ে খুব সচেতন ছিলাম। তাই অনেকে আমাকে অন্য রকম ভাবত।’
যদিও ‘ডর’–এ অভিনয় করা হয়নি, রাভিনা ট্যান্ডন পরবর্তী সময়ে বলিউডে নিজের অবস্থান পোক্ত করেছেন নানা জনপ্রিয় ছবির মাধ্যমে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে