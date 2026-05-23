বিকিনি পরা ভাইরাল ভিডিওটি সত্যিই কি রুক্মিণীর
দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী রুক্মিণী বসন্তকে ঘিরে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে একটি কথিত ‘বিকিনি ফটোশুট’-এর ভিডিও ও কয়েকটি ছবি, যেখানে সবুজ বিকিনি পরে সুইমিংপুলে নামতে দেখা যায় এক তরুণীকে। অনেকেই সেটিকে রুক্মিণী বসন্তের নতুন ফটোশুট বলে দাবি করতে শুরু করেন।
তবে পরে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, ভাইরাল হওয়া ভিডিও ও ছবিগুলো আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ‘ডিপফেক’। অর্থাৎ এগুলোর সঙ্গে রুক্মিণী বসন্তের সরাসরি কোনো সম্পর্কের প্রমাণ মেলেনি। এখন পর্যন্ত অভিনেত্রী কিংবা তাঁর টিম থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি।
কীভাবে ছড়াল ভিডিও
ভিডিওটিতে দেখা যায়, সুইমিংপুলের পাশে ফটোশুটের মতো একটি পরিবেশ। সেখানে সবুজ বিকিনি পরা এক নারীকে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সেই ভিডিও। অনেক ব্যবহারকারী সেটিকে রুক্মিণীর ‘প্রথম বিকিনি ফটোশুট’ বলেও উল্লেখ করেন।
তবে খুঁটিয়ে দেখলে ভিডিওর বিভিন্ন অংশে অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। এটি এআই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি, যেখানে অভিনেত্রীর মুখ ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট বানানো হয়েছে।
এআই ও ডিপফেকের নতুন বিপদ
সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র অঙ্গনে ডিপফেক বা এআই-নির্ভর ভুয়া ভিডিও বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা বেড়েছে।
রুক্মিণী বসন্তের ঘটনাও সেই তালিকায় নতুন সংযোজন। কারণ, অনেক দর্শক প্রথমে ভিডিওটিকে সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলেন।
ক্যারিয়ারে উত্থান
‘সাপতা সাগারাদাছে এল্লো’ সিনেমার মাধ্যমে আলোচনায় আসেন রুক্মিণী বসন্ত। অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের স্বাভাবিক উপস্থিতি ও পর্দার আবেগী অভিনয়ের জন্য দ্রুত দর্শকের নজর কাড়েন তিনি।
গত বছর ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুক্মিণী বলেছিলেন, নিজের ক্যারিয়ারকে তিনি ‘ট্যাগ’ দিয়ে বিচার করতে চান না। বরং ভালো গল্প ও শক্তিশালী চরিত্রের অংশ হতে চান।
সেখানে রুক্মিণী আরও জানান, ‘সাপতা সাগারাদাছে এল্লো’ তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড়। সিনেমাটির জন্য তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে অডিশনের সুযোগ চেয়েছিলেন।
বড় প্রজেক্টে রুক্মিণী
বর্তমানে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার বড় বড় প্রজেক্টে কাজ করছেন রুক্মিণী। ‘টক্সিক’ সিনেমায় তাঁর সহশিল্পী যশ। এ ছাড়া ‘ড্রাগন’ সিনেমায়ও দেখা যাবে তাঁকে, যেখানে আছেন জুনিয়র এনটিআর।
ইন্ডিয়া টুডেকে রুক্মিণী বলেছিলেন, ঋষভ শেঠি ও যশের মতো অভিনেতাদের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। তাঁর মতে, একটি চরিত্র ছোট না বড়—তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পুরো সিনেমার গল্পে সেই চরিত্রের গুরুত্ব।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে