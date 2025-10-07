শিল্পা শেঠিকে ৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ
বলিউড অভিনেত্রী ও উদ্যোক্তা শিল্পা শেঠিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে মুম্বাই পুলিশের ইকোনমিক অফেন্সেস উইং। গতকাল সোমবার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ৬০ কোটি রুপির প্রতারণা মামলায় শিল্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়াডটকম।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শিল্পার বাড়িতেই তদন্তকারী দল গিয়ে তাঁকে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এ সময় তাঁর সম্পূর্ণ বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়। একজন পুলিশ কর্মকর্তা ইন্ডিয়াডটকমকে জানান, অভিনেত্রী জিজ্ঞাসাবাদে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর বিজ্ঞাপনী সংস্থার ব্যাংক হিসাব–সম্পর্কিত লেনদেনের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন।
কোন নথি জমা দিলেন শিল্পা
তদন্তের সময় শিল্পা পুলিশের হাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নথি ও চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন, যা এখন যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে রয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, তিনি কোম্পানির অর্থ ব্যবস্থাপনায় নিজের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন এবং তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতি স্পষ্ট করেছেন।
রাজ কুন্দ্রার ভূমিকা কী
মামলাটিতে শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বয়ান আগেই রেকর্ড করেছে মুম্বাই পুলিশ। গত সেপ্টেম্বরে মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছিল, অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তাঁর স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে ৬০ কোটি রুপির প্রতারণার অভিযোগে তদন্ত চলছে। রাজ কুন্দ্রাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল।
সূত্র জানায়, রাজ কুন্দ্রাকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেননি। তাই আগামী সপ্তাহে তাঁকে আবার তলব করা হতে পারে।
অভিযোগ কী
ব্যবসায়ী দীপক কোঠারি অভিযোগ করেছেন, শিল্পা ও রাজ কুন্দ্রা তাঁর কাছ থেকে ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ব্যবসা সম্প্রসারণের নামে ৬০ কোটির বেশি টাকা নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অর্থ ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ কুন্দ্রা পুলিশের কাছে দাবি করেছেন, টাকার একটি অংশ অভিনেত্রী বিপাশা বসু ও নেহা ধুপিয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়।
তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে শিল্পা শেঠি, বিপাশা বসু, নেহা ধুপিয়াসহ চার অভিনেত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা স্থানান্তরের তথ্য পেয়েছেন। এ ছাড়া বালাজি এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট কিছু লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এরপর কী হবে
পুলিশ এখন শিল্পার জমা দেওয়া নথি যাচাই করছে। রাজ কুন্দ্রাকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে। মুম্বাই পুলিশ বলেছে, কোম্পানির তহবিলের অপব্যবহার ও অর্থ স্থানান্তরের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করাই এখন তদন্তের মূল লক্ষ্য।