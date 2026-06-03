আমির খান আবার বিয়ে করছেন, পাত্রী কে

আমির খান আবার বিয়ে করছেন, পাত্রী কে
তৃতীয় বিয়ে সারছেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তিনি। আগামী ৫ জুলাই মুম্বাইয়ে নিজের বাসভবনে ঘরোয়া আয়োজনে গৌরী স্প্র্যাটকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করবেন আমির খান।
ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সম্প্রতি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমির–গৌরী। তবে আয়োজন হবে একদম ঘরোয়া, দুই পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একটি ছোট পরিসরের উপস্থিতি থাকবে।
বিয়ের অতিথি তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে আমিরের দীর্ঘদিনের বন্ধু শাহরুখ খান ও সালমান খান সময়-সুযোগ মিললে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জোর গুঞ্জন রয়েছে।
এর আগে আমির খান দুবার বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রী রীনা দত্তের সঙ্গে তাঁর দুই সন্তান—জুনাইদ খান ও ইরা। পরে চলচ্চিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক কিরণ রাওকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁদের ছেলে আজাদ। ২০২১ সালে আমির ও কিরণ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন।
গৌরী স্প্র্যাটের আগের সংসারের সাত বছর বয়সী এক ছেলে রয়েছে। তাঁর দাদা ফিলিপ স্প্র্যাট ছিলেন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত কমিউনিস্ট কর্মী, যিনি ১৯২০-এর দশকে ভারতে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।
গত বছর মুম্বাইয়ে নিজের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমির প্রথমবারের মতো গৌরী স্প্র্যাটকে গণমাধ্যমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এবার সেই সম্পর্কই বিয়ের মাধ্যমে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।
ইন্ডিয়া টুডে