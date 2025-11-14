মনোজের প্রতিপক্ষ এবার জয়দীপ-নিমরত

মনোজের প্রতিপক্ষ এবার জয়দীপ-নিমরত
চার বছরের অপেক্ষা শেষ। আসছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’-এর তৃতীয় সিজন। নতুন সিজন মানেই নতুন গল্প, নতুন মুখ। তবে দর্শকের প্রিয় শ্রীকান্ত তিওয়ারিরূপে ফিরছেন মনোজ বাজপেয়ী। আছেন প্রিয়ামণি, শরিব হাশমি, গুল পনাগসহ পুরোনো অনেক মুখ। সবচেয়ে আলোচনায় এবার নতুন দুই সংযোজন—নিমরত কৌর ও জয়দীপ আহলাওয়াত। ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই তাঁদের চরিত্র নিয়ে উৎসুক দর্শক। নতুন সিজনে এ দুই অভিনেতাকে মূল খল চরিত্রে দেখা যাবে। ফলে মনোজ আর জয়দীপের মুখোমুখি লড়াইয়ে জমে উঠবে ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩’।
মুম্বাইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে ৭ নভেম্বর আয়োজিত হয় ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩’-এর ট্রেলার উন্মোচন অনুষ্ঠান। ঝলমলে সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন মনোজ বাজপেয়ী, প্রিয়ামণি, নিমরত, জয়দীপ আহলাওয়াত, শরিব হাশমি ও পরিচালক জুটি রাজ-ডিকে।
নতুন সিজনে দর্শকের জন্য বড় চমক হয়ে আসছেন নিমরত কৌর। তাঁকে দেখা যাবে এক রহস্যময়ী নারী ‘মীরা’র ভূমিকায়। ট্রেলারে দেখা গেছে, মীরা যেমন নির্ভীক, তেমনি তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বময়ী।
চরিত্রটি নিয়ে নিমরত বলেন, ‘খল চরিত্রে অভিনয়ের মজা আলাদা। এখানে আমাকে খারাপ কাজ করেও জেলে যেতে হয়নি! খুন, ষড়যন্ত্র—সব করেছি দারুণ স্টাইলে, আধুনিক পোশাক আর উঁচু হিল পরে। মীরা যেকোনো অভিনেত্রীর জন্য স্বপ্নের চরিত্র। “দ্য ফ্যামিলি ম্যান”-এর জগতে যোগ দিতে পারা আমার কাছে একরকম স্বপ্নপূরণ। বলা হয়, জন্ম, মৃত্যু বা পরিবার কেউ বেছে নিতে পারে না। কিন্তু এবার আমি আমার পরিবার বেছে নিয়েছি, এমন অসাধারণ এক টিমের অংশ হতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।’ মনোজ বাজপেয়ী ও জয়দীপ আহলাওয়াতের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি এই সিরিজের বড় ভক্ত। তাঁদের মতো অভিনেতার সঙ্গে কাজ করা একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর ও চ্যালেঞ্জিং।’
অন্যদিকে ‘পাতাললোক’ ওয়েব সিরিজে হাথিরাম চৌধুরীর চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন জয়দীপ আহলাওয়াত। এবার তিনি ফিরছেন সম্পূর্ণ নতুন এক রূপে। ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩’-এ তিনি খলনায়ক ‘রুকমা’।
ট্রেলার লঞ্চে উচ্ছ্বসিত জয়দীপ, ‘আমি সত্যিই রাজ ও ডিকের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রাইম ভিডিও এখন আমার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে! বছরটা শুরু করেছি “পাতাললোক” দিয়ে, শেষ করছি “দ্য ফ্যামিলি ম্যান” দিয়ে-এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে না।’ চরিত্রের ভিন্নতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘হাথিরাম আর রুকমা একেবারেই আলাদা। হাথিরাম ছিল নিয়মনিষ্ঠ পুলিশ আর রুকমা নির্মম ও নির্ভীক। রাজ ও ডিক জানেন কীভাবে আমাকে হাথিরাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তুলতে হবে।’
অনুষ্ঠান মঞ্চে উঠেই মনোজ বাজপেয়ীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন জয়দীপ আর ভালোবেসে তাঁকে বুকে টেনে নেন মনোজ। আবেগময় সেই দৃশ্য উপস্থিত সবার মন ছুঁয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ করতালি আর উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন। মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে প্রথমবার কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে জয়দীপ বলেন, ‘মনোজ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তিনি অনুপ্রেরণা। তাঁর সঙ্গে অভিনয় মানে শেখার সুযোগ।’
মনোজও জয়দীপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ‘জয়দীপ অসাধারণ অভিনেতা। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করা মানে চ্যালেঞ্জ নেওয়া। “দ্য ফ্যামিলি ম্যান”-এর এই সিজনে দর্শক আমাদের দুজনকে এমনভাবে দেখবেন, যা আগে কখনো দেখেননি।’
২১ নভেম্বর থেকে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিম হবে ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩’।