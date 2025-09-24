‘হোমবাউন্ড’ বদলেছে ঈশান আর বিশালকে
‘মাসান’ ছবি দিয়ে প্রথম আলোচনায় এসেছিলেন পরিচালক নীরজ ঘেওয়ান। ১০ বছর পর দ্বিতীয় ছবি ‘হোমবাউন্ড’ নিয়ে ফিরেছেন তিনি। ছবিটি এবার অস্কারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে। এ উপলক্ষে গত সোমবার মুম্বাইয়ের এক মাল্টিপ্লেক্সে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ছবির পরিচালক নীরজের সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা ঈশান খাট্টার ও বিশাল জেঠওয়া। তবে ছবির আরেক অভিনয়শিল্পী জাহ্নবী কাপুর উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি ছবির প্রদর্শনীর সময় যোগ দেন।
নীরজের প্রথম ছবি ‘মাসান’-এ অভিনয় করেছিলেন ভিকি কৌশল, রিচা চাড্ডা ও শ্বেতা ত্রিপাঠি। মুক্তির পর ছবিটি চলচ্চিত্রপ্রেমী থেকে সমালোচক—সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার তাঁর ‘হোমবাউন্ড’ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আলোচিত হয়েছে। কান, টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং মেলবোর্নের ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছে।
১০ বছরের ব্যবধান! কারণ জানতে চাইলে নীরজ হেসে বলেন, ‘এ প্রশ্নের জবাব আমি ১০ বছর ধরে খুঁজে চলেছি। দীর্ঘ সময় ধরে এমন এক সৃষ্টির অপেক্ষায় ছিলাম, যা আমাকে চিৎকার করে বলতে বাধ্য করবে যে আমি এটাই বানাতে চাই। গল্পের খোঁজে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। কৃষকদের আত্মহত্যা, আত্মজীবনীমূলক গল্প নিয়েও ভাবছিলাম। তবে এগুলো আমাকে ভেতর থেকে নাড়া দেয়নি।’
নীরজ আরও বলেন, ‘“হোমবাউন্ড” নির্মাণের জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বের মাধ্যমে মানুষের কাছে অনেক কিছু পৌঁছে দেওয়া যায়। বন্ধুত্ব আর সাহচর্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই ছবিতে বন্ধুত্বের ভেতর দিয়েই বড় বার্তা দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, গ্রাম থেকে শহর—সবার কাছে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা একই।’
অস্কারে ছবির অংশগ্রহণে দারুণ উচ্ছ্বসিত ঈশান খাট্টার। তিনি বলেন, ‘এই ছবির জন্য আমি গর্ব বোধ করি। নীরজ ভাই গভীর চিন্তাভাবনা করে ছবিটি নির্মাণ করেছেন, যাতে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।’ অভিষেক ছবি বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস দিয়েই যে তিনি সম্ভাবনাময় অভিনেতা, তা বুঝিয়েছিলেন ঈশান।
অভিনেতা বিশাল জেঠওয়া জানান, ‘মর্দানি ২’ ছবির সময় প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার দেওয়া একটি উপদেশ আজও মেনে চলেন তিনি। ‘ওনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে বলেছিলেন নিজেকে পরিচালকের কাছে পুরোপুরি সঁপে দিতে। সেই মন্ত্র আমি এখনো মেনে চলি। ‘হোমবাউন্ড’-এও নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিলাম। এর বাইরে আমার কী করা উচিত, তা আমার জানা ছিল না। ছবিটা করার সময় একটা কথাই আমার মনে হয়েছিল যে নীরজ স্যার এই ছবির জন্য সময়, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা—সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছেন, আমাকে তার যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে।’
উত্তর প্রদেশের এক গ্রামকে ঘিরে বোনা হয়েছে ‘হোমবাউন্ড’-এর কাহিনি। দুই তরুণের নিখাদ বন্ধুত্ব, পুলিশে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন আর এর ভেতর দিয়ে সমাজের জাতপাত ও ধর্মীয় বৈষম্যের মতো বিষয় উঠে এসেছে। ছবিতে ‘চন্দন কুমার’ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশাল।
তাঁর ভাষায়, ‘আমাদের সমাজে ইংরেজি বলতে পারলেই কেউ উচ্চশ্রেণির হয়ে যায়। আমি ঝরঝরে ইংরেজি বলতে পারতাম না, তাই হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। কিন্তু এই ছবির পর আমি নিজেকে গ্রহণ করতে শিখেছি।’
‘হোমবাউন্ড’ ভারতে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে ২৬ সেপ্টেম্বর।