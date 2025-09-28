থালাপতি বিজয় কত টাকার মালিক

থালাপতি বিজয় কত টাকার মালিক
অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া দক্ষিণি তারকা থালাপতি বিজয় এখন আলোচনায়। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ুর কারুর জেলায় থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে বিপুল লোকসমাগম হয়। একপর্যায়ে অতিরিক্ত গরম ও হুড়োহুড়িতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে পদদলিত হয়ে ১৬ নারী, ৬ শিশুসহ ৩৯ জন মারা যান। আহত হন প্রায় ১০০ জন। রাজনীতিতে আসার আগে থেকেই দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শীর্ষ তারকা বিজয়। ভারতের প্রথম ২০০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক নেওয়া অভিনেতাও তিনি। ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক বিজয় সম্পর্কে কিছু তথ্য।
শাহরুখ খানের পরেই অবস্থান
ফরচুন ইন্ডিয়ার ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের অগ্রিম করদাতাদের তালিকায় শাহরুখ খানের পরেই জায়গা করে নিয়েছিলেন বিজয়। শাহরুখ খান দিয়েছিলেন ৯২ কোটি রুপি, আর বিজয় দিয়েছেন ৮০ কোটি রুপি।
কত সম্পদের মালিক বিজয়
ফোর্বস ও অন্যান্য সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, বিজয়ের সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৬০০ কোটি রুপি। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন ও রিয়েল এস্টেট খাতেও তাঁর বড় বিনিয়োগ রয়েছে।
এক ছবির জন্য ২০০ কোটি রুপি!
দক্ষিণি সিনেমার এই অভিনেতা প্রতি ছবিতে পারিশ্রমিক নেন ১৩০ থেকে ২০০ কোটি রুপি। তবে ব্যতিক্রম হয়েছিল ২০২৪ সালে। এ বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম’ ছবির জন্য তিনি পেয়েছিলেন প্রায় ২০০ কোটি রুপি। ছবির প্রযোজক নিজেই এ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। চলচ্চিত্রের বাইরে বিজয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালু রয়েছে রিয়েল এস্টেট, বিজ্ঞাপন খাতে।
সমুদ্রতীরের প্রাসাদ ও দামি গাড়ি
চেন্নাইয়ের নীলানকরাই এলাকায় কাসুয়ারিনা ড্রাইভে সমুদ্রতীর ঘেঁষে অবস্থিত বিজয়ের প্রাসাদসদৃশ বাড়িটি নাকি হলিউড তারকা টম ক্রুজের বিচ হাউস থেকে অনুপ্রাণিত। গাড়ির সংগ্রহে রয়েছে রোলস-রয়েস ঘোস্ট, বিএমডব্লিউ এক্স৫-এক্স৬, অডি এ৮ এল, রেঞ্জ রোভার ইভোক, ফোর্ড মাস্ট্যাং, ভলভো এক্সসি৯০ ও মার্সিডিজ-বেঞ্জ।
শুরুর গল্প
১৯৭৪ সালের ২২ জুন চেন্নাইয়ে জন্ম নেন জোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর। তাঁর বাবা পরিচালক এস এ চন্দ্রশেখরের হাত ধরেই অভিনয়ে প্রবেশ। ‘বিস্ট’, ‘লিও’, ‘ঘিল্লি’, ‘মের্সাল’ ও ‘বিগিল’-এর মতো ছবির সাফল্য তাঁকে আজকের ‘থালাপতি’ বা ‘নেতা’ উপাধি এনে দিয়েছে। ১৯৯৪ সালের ‘রাসিগান’ ছবির পর থেকেই ভক্তরা তাঁকে ডাকতে শুরু করেন ‘ইলয়া থালাপতি’ (তরুণ নেতা)। সময়ের সঙ্গে ‘থালাপতি’ নামটিই হয়ে গেছে তাঁর পরিচয়।
২০২৪ সালে বিজয় প্রতিষ্ঠা করেন ‘তামিলগা ভেত্রি কাজগম (টিভিকে)’। রাজনীতির ময়দানে তাঁর পদযাত্রায় ব্যাপক সাড়া মিলেছে। অভিনেতা জানিয়েছেন, আর একটি সিনেমা মুক্তির পর অভিনয় থেকে অবসর নেবেন তিনি।