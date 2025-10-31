বলিউড

৬০তম জন্মদিনে শাহরুখ কি দেখা দেবেন

বিনোদন ডেস্ক
শাহরুখ খানএএনআই

আগামী ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের ৬০তম জন্মদিন। প্রতিবছর এই দিনে বান্দ্রার সমুদ্রমুখী সাদা বাংলোর সামনে থাকে ভক্ত–অনুরাগীদের ভিড়; কিন্তু এ বছর ‘মান্নত’-এ থাকছেন না শাহরুখ। শোনা যাচ্ছে, সপরিবার নাকি আলিবাগে জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন তিনি। এই খবর যখন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে, সেই সময়েই শাহরুখ দিলেন সুখবর। এই বছরেও জন্মদিনে ‘মান্নত’-এ দেখা যাবে তাঁকে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের

এই দিন ‘মান্নত’-এর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর অনুরাগীরা, ‘বাদশাহ’কে একঝলক দেখার জন্য। কয়েক মিনিটের দর্শনে তিনি কখনো হাত নাড়েন, কখনো ছুড়ে দেন চুমু, কখনো আবার দুই হাত ছড়িয়ে তাঁর পরিচিত পোজ় দেন। তাতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন অনুরাগীরা।

শাহরুখ খান। এএফপি

কিন্তু এ বছর ‘মান্নত’-এ পুনর্নির্মাণ ও সংরক্ষণের কাজ চলছে। যে কারণে অভিনেতা গোটা পরিবারসহ এখন ভাড়ার ফ্ল্যাটে থাকছেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুরাগীদের মনে প্রশ্ন ওঠে, এ বছর কি দর্শন দেবেন তারকা? ‘এক্স’-এর পাতায় এক অনুরাগী সরাসরি সেই প্রশ্ন করে বসেন শাহরুখকেই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ‘স্যার, এ বছর মান্নতে অনুরাগীদের দেখা দিতে আসবেন?’ উত্তরে শাহরুখ বলেন, ‘হ্যাঁ, আসব তো। শুধু এবার আমাকে শক্ত টুপি পরতে হবে।’ শাহরুখের রসবোধ মারাত্মক। তাঁর বাড়িতে যে কাজ চলছে, ইঙ্গিতে সেই প্রসঙ্গ টেনেই এমন মজার উত্তর দেন অনুরাগীকে।

আরও পড়ুন

শাহরুখ খানের বোন আড়ালে কেন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন

শাহরুখ সব সময়ই জানিয়েছেন, তাঁর জন্মদিন আর তাঁর একার নেই। এটা অন্যদের জন্য উৎসব। বড় তারকা হওয়ার এটাই হয়তো মূল্য দিচ্ছেন। যদিও অভিনেতা সব সময় এমনই একটা জীবন চেয়েছিলেন বলেও জানান। ফলে তাঁকে ঘিরে এই উদ্দীপনা বেশ উপভোগ করেন।
এদিকে জানা গেছে, জন্মদিনেই আসবে শাহরুখ অভিনীত নতুন সিনেমা ‘দ্য কিং’–এর প্রথম টিজার।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন