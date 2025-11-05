‘জোহরান, তুমি অসাধারণ’—ছেলেকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা মীরা নায়ার

‘জোহরান, তুমি অসাধারণ’—ছেলেকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা মীরা নায়ার
নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি। জোহরানের নির্বাচিত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে প্রতিক্রিয়া জানালেন তাঁর মা ভারতীয়-আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার।
ভারতীয় নির্মাতা জোয়া আখতারের একটি পোস্ট ইনস্টগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছেন মীরা নায়ার। তাতে লেখা আছে, ‘জোহরান, তুমি অসাধারণ।’ স্টোরিতে মার্কিন র্যাপার জে জেডের ‘এম্পায়ার স্টেট অব মাইন্ড’ গানটি জুড়ে দেন তিনি।
নির্বাচনে জয়ী ঘোষণার পর আবেগঘন এক ভাষণে মা-বাবাকে শ্রদ্ধা জানালেন জোহরান। জোহরান মা-বাবাকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘আজ আমি যে মানুষ হয়েছি, তা তোমাদের জন্যই। তোমাদের সন্তান হতে পেরে আমি গর্বিত।’
ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিউইয়র্ক নগরের ১১১তম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে ইতিহাস গড়েছেন তিনি।
একই সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী কোনো অভিবাসী প্রথম নিউইয়র্কের মেয়র হলেন। শুধু তা–ই নয়, এক শতাব্দীর মধ্যে জোহরান হচ্ছেন সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়র।
মীরা নায়ার পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘সালাম বম্বে’ (১৯৮৮) অস্কারে মনোনীত হয়। ‘মনসুন ওয়েডিং’(২০০১) ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার গোল্ডেন লায়ন জিতে নেয়। ‘দ্য নেমসেক’, ‘কুইন অব কাটউই’-এর মতো বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্রে মীরা অভিবাসন, পরিচয়সংকট ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের গল্প বলেছেন গভীর মানবিকতায়।
জোহরান মামদানির বাবা মাহমুদ মামদানি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতিমান অধ্যাপক। তিনি আফ্রিকান ইতিহাস, ঔপনিবেশিক ও জাতিসত্তা বিষয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত গবেষণা করেছেন। লিখেছেন বিশ্বজুড়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই ‘সিটিজেন অ্যান্ড সাবজেক্ট’ ও ‘হোয়েন ভিকটিমস বিকাম কিলারস’।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস