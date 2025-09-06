জাহ্নবী কি প্রযোজকদের বোঝা

জাহ্নবী কি প্রযোজকদের বোঝা
নয় নয় করে সাত বছরে গড়িয়েছে জাহ্নবী কাপুরের ক্যারিয়ার। এর মধ্যে অভিনেত্রীর ঝুলিতে বলার মতো সিনেমা আছে কমই। সিনেমা পরিবারের মেয়ে জাহ্নবী। মা প্রয়াত অভিনেত্রী শ্রীদেবী, বাবা বনি কাপুর। তাই তাঁর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে প্রায়ই। তবে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন বনি কাপুর।
আজকাল অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিক বেড়েছে, এ ছাড়া তাদের নানা ধরনের খরচ প্রযোজকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। এসব নিয়েই কথা বললেন অভিজ্ঞ প্রযোজক বনি কাপুর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ টেনে তিনি জানালেন, তাঁর মেয়ে জাহ্নবী কাপুর কিংবা ভাই অনিল কাপুর অনেক সময় নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করেছেন, যাতে প্রযোজনার ওপর বাড়তি চাপ না পড়ে।
জাহ্নবী নিজেই খরচ চালান
‘গেম চেঞ্জার্স’ ইউটিউব চ্যানেলকে বনি কাপুর বলেন, ‘জাহ্নবী যদি একটা ছবির শুটিং করছিল আর অন্য ছবির জন্য অন্য শহরে যেতে হতো, তবে নিজের টিকিট নিজেই কিনত। প্রযোজকের ওপর বোঝা চাপাত না। এমনকি কোনো আত্মীয় বন্ধু বা সহকারী যদি তাঁর সঙ্গে যেত, সেসব খরচও আমি দিয়েছি। এমনকি আমি নিজে ওদের দেখতে গেছি, নিজের টিকিট আর হোটেলের খরচ নিজেই দিয়েছি।’
অনিল কাপুরের পুরোনো অভ্যাস
আলোচনায় উঠে আসে অনিল কাপুরের ক্যারিয়ারের প্রথম দিককার অভিজ্ঞতাও। বনি জানান, পাঁচ তারকা হোটেলে লন্ড্রির খরচ বেশি বলে অনিল কাপড় ধোয়ার জন্য দিতেন না। শুটিং শেষে সব নোংরা কাপড় ঘরে নিয়ে আসতেন। এ নিয়ে তাঁদের মা রেগে যেতেন।
অনিল তখন বলতেন, ‘মা, কী করব? হোটেলের লন্ড্রির খরচ খুব বেশি।’ তবে সময়ের সঙ্গে সেটাও বদলেছে, কারণ চারপাশে সবাই যখন এসব করছে, তখন তাঁকেও মানিয়ে নিতে হয়েছে।
বাড়তি খরচের জটিলতা
সিনেমার শুটিংয়ে অন্য খরচের বিষয়ে বনি কাপুর বলেন, ‘আজকের দিনে প্রতিটা তারকার সঙ্গে কমপক্ষে এক থেকে পাঁচ লাখ টাকা বাড়তি খরচ জুড়ে যায়, শুধু তাঁদের টিমের জন্য। এর মধ্যে স্টাইলিস্টদের পারিশ্রমিকও পড়ে। এসব নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। আমি নিজে চেষ্টা করেছি, কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনতেও পেরেছি। তবে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।’
সমস্যা কোথায়?
এর আগে হিন্দি সিনেমার বাড়তি বাজেট নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন অনুরাগ কশ্যপ। বনি কাপুর মনে করেন, সমস্যাটা কেবল প্রযোজকের নয়, পুরো ব্যবস্থার। আগের মতো প্রযোজক নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করে ছবি বানাচ্ছেন না। এখন বেশির ভাগ ছবি বানাচ্ছে করপোরেট স্টুডিও।
তাঁর ভাষ্যে, ‘আজকাল ৯০ শতাংশ ছবিই টেবিলে বানানো হয়। অভিনেতা একজন না থাকলে অন্যজনকে নেওয়া হয়। করপোরেট কোম্পানিগুলো যে কোনো খরচ মেটাতে রাজি। এ কারণেই অভিনেতারা স্বাচ্ছন্দ্যে আছেন।’
অনিল কাপুরের সতর্কবার্তা
গত বছরও অনিল কাপুর হিন্দি সিনেমার বাড়তি খরচ প্রসঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করেন, তারকাদের পারিশ্রমিক আর আনুষঙ্গিক খরচ এত বেশি যে ভালো মানের ছবি বানানো কঠিন হয়ে পড়ছে। ‘স্ক্রিন’ সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘অভিনেতা, অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান—সবাইকে আরও বাস্তববাদী হতে হবে। আমার পরিবারও প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমরা চেয়েছি ভালো ছবি বানাতে, কিন্তু তারকাদের ফি আর টিমের খরচ এত বেশি ছিল যে অর্থ জোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।’
জাহ্নবী এখন
জাহ্নবীকে সবশেষ দেখা গেছে ‘পরম সুন্দরী’ সিনেমায়। এটি আসলে এক আন্তসাংস্কৃতিক প্রেমকাহিনি। দিল্লির ছেলে পরম আর কেরালার মেয়ে সুন্দরীর দেখা হওয়া, পরিচয়, প্রেমে পড়া এবং নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে গল্প। দিনেশ বিজন প্রযোজিত ও তুষার জলোটা পরিচালিত ছবিতে জাহ্নবী জুটি বেঁধেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে। মুক্তির আগেই সিনেমাটির দুই গান ‘পরদেশিয়া’ ও ‘বিগি শাড়ি’ আলোচিত হয়। মুক্তির পর প্রথম সাত দিনে প্রায় কোটি রুপি ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।