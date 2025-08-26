যৌন কেলেঙ্কারি থেকে কারাবাস, এই অভিনেত্রীর ফেরার গল্প চমকে দেয়

যৌন কেলেঙ্কারি থেকে কারাবাস, এই অভিনেত্রীর ফেরার গল্প চমকে দেয়
শ্বেতা বসু প্রসাদ বলিউড অভিনেত্রী, তবে তাঁর নিজের জীবনের গল্প সিনেমার মতোই। শিশুশিল্পী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া, যৌন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো; এরপর প্রবলভাবে ফিরে আসা—শ্বেতার জীবনে উত্থান-পতন ঘটেছে বারবার।
মাত্র ১১ বছর বয়সেই অভিনয়দক্ষতায় সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। বিশাল ভরদ্বাজের ‘মকড়ি’ (২০০২) ছবিতে দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করে জয় করেছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেরা শিশুশিল্পীর সম্মান। এরপর ‘ইকবাল’-এ খাদিজার চরিত্রে তাঁর মৃদু অথচ শক্তিশালী অভিনয়ও প্রশংসা কুড়ায়।
শিশু তারকা থেকে ধীরে ধীরে টেলিভিশনে প্রবেশ করেন তিনি; ‘কাহানি ঘর ঘর কি’-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে দেখা গেছে তাঁকে। পরে পা রাখেন দক্ষিণি ছবিতেও। ‘কোথা বঙ্গারু লোকাম’-এর মতো চলচ্চিত্র তাঁকে নতুন পরিচিতি দেয়। তখনই অনেকের বিশ্বাস ছিল—তিনি একদিন বড় তারকা হবেন।
হঠাৎ কী হলো?
২০১৪ সালে সবকিছু পাল্টে গেল। এক হায়দরাবাদের পাঁচতারকা হোটেল থেকে শ্বেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো অবৈধ যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করায়। নেতিবাচক কারণে খবরের শিরোনাম হলেন; ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়লেন শ্বেতা। খবরে বলা হলো, আর্থিক সমস্যার কারণেই তিনি এমন পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। মুহূর্তেই দাগ লেগে গেল তাঁর ক্যারিয়ারে।
কিন্তু তদন্ত যত এগোল, ততই স্পষ্ট হলো—শ্বেতা ভুলভাবে জড়িয়েছিলেন। মূল হোতা ধরা পড়ার পর আদালত তাঁর সব অভিযোগ খারিজ করে দেন। শ্বেতা স্পষ্ট করে জানান, তিনি কখনোই এমন স্বীকারোক্তি দেননি। সেদিন তিনি হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন কেবল একটি পুরস্কার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই।
ব্যক্তিজীবন ও ভাঙাগড়ার গল্প
মাত্র ২৩ বছর বয়সে দুই মাস কাটাতে হয়েছিল তাঁকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে। সে দাগ মুছতে সময় লেগেছে অনেক। ২০১৮ সালে পরিচালক রোহিত মিত্তলকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সংসার টেকেনি, এক বছরের মাথায় বিচ্ছেদ হয়। শ্বেতা অবশ্য জানিয়েছিলেন—বিচ্ছেদের পরও তাঁরা ভালো বন্ধু।
অভিনয়ে ফেরার লড়াই
সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হারিয়ে যাননি শ্বেতা। মূলধারার বাইরে, ডিজিটাল পর্দায় খুঁজে নিয়েছেন নিজের জায়গা। ‘ইন্ডিয়া লকডাউন’, ‘ত্রিভুবন মিশ্র: সিএ টপার’-এর মতো কাজে তিনি পরিণত অভিনেত্রীর ছাপ রেখেছেন। সম্প্রতি ‘ক্রিমিনাল জাস্টিস’-এর নতুন মৌসুমে তাঁর অভিনয় আবার মনে করিয়ে দিয়েছে অভিনেত্রী হিসেবে তিনি এখন লড়াই করতে প্রস্তুত।
