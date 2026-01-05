জয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণার পর মাহির রহস্যময় পোস্ট

জয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণার পর মাহির রহস্যময় পোস্ট
১৫ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টেনেছেন ভারতের টেলিভিশন তারকা জয় ভানুশালি ও মাহি ভিজ। গতকাল ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা যৌথ এক বিবৃতিতে তাঁরা নিশ্চিত করেছেন, পারস্পরিক সম্মতিতেই আলাদা হওয়ার এই সিদ্ধান্ত। আজ জয় ভানুশালির সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণার পর ‘রহস্যময়’ পোস্ট নিয়ে মুখ খুললেন মাহি ভিজ।
ভারতীয় টেলিভিশনের অন্যতম আদর্শ জুটি হিসেবে পরিচিত মাহি–জয়ের বিচ্ছেদ অনেকের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। যদিও কয়েক মাস ধরেই তাঁদের দাম্পত্যে টানাপোড়েনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, তবু সরাসরি ঘোষণা না আসা পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না।
এর আগে একাধিক পাপারাজ্জি পেজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা দাবি করেছিলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই আলাদা থাকছিলেন মাহি ও জয়। দীর্ঘ জল্পনা–কল্পনার পর অবশেষে সেই গুঞ্জনে ইতি টেনে দুজনেই জানান, তাঁরা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
কেন মাহির পোস্ট ঘিরে আলোচনা
বিচ্ছেদের ঘোষণার পরপরই মাহি ভিজ নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একের পর এক স্টোরি ও পোস্ট শেয়ার করেন। সেখানে ছিল হতাশা, আত্মনিরাময় (হিলিং) এবং ভালো মানুষ হয়ে থাকার বার্তা–সংবলিত নানা উদ্ধৃতি।
এই পোস্টগুলো দ্রুতই নজর কাড়ে নেটিজেনদের। অনেকেই এগুলোকে ‘রহস্যময়’ বলে আখ্যা দেন এবং ধরে নেন, মাহি বুঝি সাবেক স্বামী জয় ভানুশালিকেই ইঙ্গিত করে এসব কথা লিখছেন।
ভক্তদের বিভিন্ন পেজ ও গসিপ অ্যাকাউন্টে মাহির ইনস্টাগ্রাম পোস্টের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দাবি করা হয়, বিচ্ছেদের পর জয়ের উদ্দেশেই নাকি পরোক্ষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন মাহি।
এই জল্পনার মধ্যেই মাহি ভিজ অবশেষে নীরবতা ভেঙে স্পষ্ট করে জানালেন, তাঁর পোস্টগুলোর উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো সঠিক নয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এসব পোস্ট তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আত্মশক্তি ফিরে পাওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ—কোনো ব্যক্তি বা সম্পর্ককে লক্ষ্য করে নয়।
২০১১ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মাহি ভিজ ও জয় ভানুশালি। ২০১৭ সালে তাঁরা সন্তান খুশি ও রাজবীরকে দত্তক নেন। দুই বছর পর ২০১৯ সালে তাঁদের কন্যা তারা জন্মগ্রহণ করে।
ভারতের রিয়েলিটি শো ‘নাচ বলিয়ে’–এর পঞ্চম সিজনে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে পরিচিতি পান জয়–মাহি। এরপর আরও কিছু রিয়েলিটি শোতে তাঁদের দেখা গেছে। সম্প্রতি ৯ বছরের বিরতির পর টিভিতে ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন মাহি। টেলিভিশন শো ‘সেহের হোনে কো হ্যায়’তে দেখা যাবে তাঁকে।
ইন্ডিয়া ডটকম অবলম্বনে