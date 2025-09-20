বিকিনিতে রাজি ছিলেন না আমিশা, তারপর...
‘লেজি লামহে’ গান বদলে দিল তাঁর ইমেজ, অথচ গানের শুটিংয়ে বিকিনি পরতে রাজিই ছিলেন না আমিশা প্যাটেল! সম্প্রতি রণবীর এলাহাবাদিয়ার পডকাস্টে হাজির হয়ে এ বিষয়ে কথা বলেন অভিনেত্রী।
বলিউডে ‘কাহো না...পেয়ার হ্যায়’ দিয়ে আলোচিত হন আমিশা। রোমান্টিক সিনেমাটিতে তাঁর ছিল ‘গুড গার্ল’ ইমেজ। কিন্তু ‘থোড়া পেয়ার থোড়া ম্যাজিক’ ছবির গান ‘লেজি লামহে’ আমিশার ভাবমূর্তিই পাল্টে দেয়। আমিশা জানান, এই গানই তাঁকে দর্শকদের চোখে আবেদনময়ী অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত করে তোলো।
‘দর্শক যখন কোনো আবেদনময়ী গানের কথা বলে, তখন “লেজি লামহে”র কথাই বলে। এখনো অনেকে বলে, “তোমাকে ওই গানে দারুণ হট লাগছিল।” সেই গানটিই আমার গুড গার্ল ইমেজ ভেঙে দেয়। আসলে আমি নিজেকে কখনো হট ভাবিনি, কিন্তু আদিত্য চোপড়া বলেছিলেন, আমার ভেতর সেই চার্ম ছিল’, বলেন আমিশা।
আদিত্য চোপড়ার চ্যালেঞ্জ
ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যশরাজ ফিল্মসের কর্ণধার আদিত্য চোপড়া। চরিত্রটি ছিল একেবারেই হালকা ধরনের, সেটিই ছিল আমিশার কাছে প্রথম বড় চ্যালেঞ্জ। এরপর এল আরও কঠিন শর্ত—ইমেজ বদলে তাঁকে আবেদনময়ী রূপে হাজির হতে হবে। আদিত্য চান, গানটিতে তিনি বিকিনি পরবেন। কিন্তু আমিশা সরাসরি জানিয়ে দেন, বিকিনি তিনি পরবেন না। তবে চরিত্র ও পরিচালক যা চান, তিনি সেটা অন্যভাবে ফুটিয়ে তুলবেন।
জলে শুটিং, কঠিন অনুশীলন
গানের শুটিং হয়েছিল দীর্ঘ ১১-১২ দিন ধরে। জলের নিচে দৃশ্য ধারণের জন্য আমিশাকে নিতে হয়েছিল বিশেষ প্রশিক্ষণ। শ্বাস বন্ধ রেখে ঠোঁট মেলাতে হয়েছে গানের কথার সঙ্গে, যাতে কোনো বুদ্বুদ দেখা না যায়। শীতকালে শুটিং হওয়ায় আমিশা ও সাইফ আলী খান দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবু সাইফ মজা করে বলতেন, ‘পানির নিচের শটগুলো দেখলেই মনে হয়, পানির নিচে কীভাবে এত আবেদনময়ী লাগছে।’
আমিশা নিজেও উপলব্ধি করেননি পুরুষ দর্শকের ওপর তাঁর উপস্থিতি কতটা প্রভাব ফেলছে, যতক্ষণ না সাইফ ও পরিচালক কুনাল কোহলি তাঁকে সেটা বোঝান।
