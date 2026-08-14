অতিরিক্ত ফোন ব্যবহার করে হাসপাতালে নায়িকা

অতিরিক্ত ফোন ব্যবহার করে হাসপাতালে নায়িকা
দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী শাকিলা অতিরিক্ত মুঠোফোন ব্যবহার ও ভুল ভঙ্গিতে দীর্ঘ সময় থাকার কারণে গুরুতর ঘাড়ের সমস্যায় ভুগেছেন। একটানা গেম ও ভিডিও দেখার অভ্যাস তাঁর ঘাড়ে তরল বেরিয়ে দেয়। চেন্নাইয়ে প্রায় ৩ লাখ রুপি ব্যয়ে অস্ত্রোপচার করাতে হয়, যেখানে টাইটানিয়াম স্ক্রু ব্যবহৃত হয়েছে। কঠিন সময় পার করে তিনি সুস্থ হয়েছেন। শাকিলা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে সবাইকে, বিশেষ করে শিশু ও অভিভাবকদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফোন ও অপ্রয়োজনীয় ভিডিও-গেম এড়িয়ে চলার সতর্কবার্তা দিয়েছেন।