৩ দিন ধরে চুম্বনের দৃশ্য! আমির–কারিশমার সিনেমায় কী ঘটেছিল

৩ দিন ধরে চুম্বনের দৃশ্য! আমির–কারিশমার সিনেমায় কী ঘটেছিল
একটা সিনেমার শুটিংয়ে কত ঘটনাই না ঘটে। মুক্তির পর সবাই সিনেমাটির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক নিয়েই কথা বলেন, তখন শুটিংয়ের অনেক কিছুই রয়ে যায় আড়ালে। নিখুঁত একটি শটের জন্য অনেক সময় দিতে হয় অসংখ্য রিটেক, আবার প্রতিকূল আবহাওয়া বা শারীরিক সমস্যার কারণে একটি দৃশ্য ধারণ করতে লেগে যায় কয়েক দিন। এমনই এক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল ১৯৯৬ সালে মুক্তি পাওয়া সুপারহিট ছবি ‘রাজা হিন্দুস্তানি’।
৪৭ বার রিটেক
আমির খান ও কারিশমা কাপুর অভিনীত এই ছবির একটি চুম্বনের দৃশ্য শুট করতে হয়েছিল টানা ৪৭ বার। শুধু তা–ই নয়, দৃশ্যটির শুটিং শেষ করতে সময় লেগেছিল তিন দিন।
বাধা পাহাড়ি শীত
ছবিটির শুটিং হচ্ছিল পাহাড়ি অঞ্চলে। তীব্র শীত ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাঁপছিলেন অভিনেতারা। ফলে একটানা চুম্বনের দৃশ্যটি শেষ করা যাচ্ছিল না। শীতের কারণে টানা বিলম্বিত হয় শুটিং।
কারিশমার মায়ের উপস্থিতি ও আমিরের দ্বিধা
জানা যায়, শুটিং সেটে কারিশমা কাপুরের মা ববিতা উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে আমির খান ছবিটির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে পরিচালক ধর্মেশ দর্শন তাঁকে ছবিতে অভিনয়ের জন্য রাজি করান। কারিশমার মায়ের উপস্থিতির কারণেও চুম্বন দৃশ্যে অস্বস্তিতে ছিলেন আমির।
বক্স অফিস সাফল্য
মাত্র ছয় কোটি রুপি বাজেটে তৈরি ‘রাজা হিন্দুস্তানি’ বক্স অফিসে আয় করে প্রায় ৭৮ কোটি রুপি। অর্থাৎ প্রযোজকেরা পান বিনিয়োগের ১০ গুণের বেশি মুনাফা। ছবিটি শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যই পায়নি, দর্শকদের ভালোবাসাও পেয়েছিল।
গল্প ও পুরস্কার
‘রাজা হিন্দুস্তানি’ ছবির গল্প এক ট্যাক্সিচালক রাজুর (আমির খান) প্রেমে পড়া ধনী পরিবারের মেয়ে আরতির (কারিশমা কাপুর)। এই ছবির জন্য আমির খান পান ফিল্মফেয়ার সেরা অভিনেতার পুরস্কার, আর কারিশমা কাপুর পান সেরা অভিনেত্রীর সম্মাননা।
তথ্যসূত্র: বলিউড লাইফ