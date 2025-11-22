বলিউড

সারাকে ‘অসাধারণ’ বললেন রণবীর

প্রতিনিধি
মুম্বাই
ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে রণবীর সিং ও সারা অর্জুন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

আদিত্য ধরের নতুন ছবি ‘ধুরন্ধর’–এর ট্রেলার সাড়া ফেলেছে। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত ও অর্জুন রামপাল—সবাই আছেন এক ফ্রেমে। এই প্রথম বড় পর্দায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে একসময়ের শিশুশিল্পী সারা অর্জুন। গত জুলাইয়ে রণবীরের জন্মদিনে প্রথম ঝলক প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি আলোচনায় ছিল; ট্রেলার সেই আলোচনাকে আরও তীব্র করেছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের বাস্তব কাহিনি অবলম্বনে তৈরি ‘ধুরন্ধর’ বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবি—এমনটাই বলছেন সমালোচকেরা। ছবিতে রণবীর, অর্জুন ও মাধবনকে নতুন রূপে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকেরা।
মুম্বাইয়ের বান্দ্রা–কুরলা কমপ্লেক্সের নীতা মুকেশ আম্বানি কালচারাল সেন্টারে আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে গত মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয় ট্রেলার। অনুষ্ঠানে ছিলেন রাকেশ বেদি, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, রণবীর সিং, সারা অর্জুন, পরিচালক আদিত্য ধর ও প্রযোজক লোকেশ ধর। ছবিতে ৪০ বছর বয়সী রণবীরের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তাঁর চেয়ে ২০ বছরের ছোট সারা অর্জুন; ঘোষণা আসার পর বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছিল। তবে ট্রেলার দেখে দর্শক দুজনের পর্দার রসায়ন ভালোভাবেই গ্রহণ করেছেন।

ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে সহ–অভিনেত্রী সারা অর্জুনকে প্রশংসায় ভাসান রণবীর সিং। কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েই ধুরন্ধর-এ এসেছে সারা অর্জুন। রণবীর জানান, কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া প্রায় ১ হাজার ৩০০ মেয়ের অডিশন নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে থেকেই সারা নির্বাচিত হন—‘সারা ছিলেন সেরাদের সেরা।’ তিনি বলেন, ‘সারা, আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমরা আজ এই মঞ্চে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানি তোমার জন্য এটি খুবই বিশেষ মুহূর্ত, আর এর অংশ হতে পেরে আমি নিজেও সম্মানিত।’

ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে টিম ধুরন্ধর। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

রণবীর আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এটি তোমার প্রথম ছবি। সারা অসাধারণ প্রতিভাবান। কিছু শিল্পীকে ছোটবেলা থেকেই দেখলে বোঝা যায়—ওরা একদিন বড় কিছু করবে; ঠিক যেমন হলিউডে ডাকোটা ফ্যানিংকে দেখা যায়। সারা তেমনই একজন। ওকে দেখে মনে হয়, যেন ইতিমধ্যে ৫০টি ছবিতে অভিনয় করে ফেলেছে!’

সিনেমাটি আন্তর্জাতিক মানে তৈরি করা হয়েছে, জানিয়ে রণবীর বলেন, ‘বিশ্বের যেকোনো বড় ছবির পাশে দাঁড়াতে পারে—এমন একটি সিনেমা তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। সিনেমাটিক অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিক উন্নত করতে আমরা মন দিয়েছি। ভারতীয় হিসেবে সবাই যাতে গর্ব করতে পারেন, এমন একটি কাজই আমরা করতে চেয়েছি।’

‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় সারা অর্জুন। এক্স থেকে

অনুষ্ঠানে নিজের লুকের গল্প শোনান আর মাধবন। তিনি বলেন, ‘চরিত্রের লুক ঠিকঠাক করতে তিন–চার ঘণ্টা লেগেছিল। কিছু যেন কম লাগছিল। তখনই (পরিচালক)  আদিত্য এসে বললেন, “ম্যাডি, তোমার ঠোঁট পাতলা করো।” এরপরই লুক পুরোপুরি মিলল। পুরো ছবিতেই আমি ঠোঁট পাতলা করে অভিনয় করেছি।’ তাঁর ভাষ্যে, ‘বেশ কিছু ঐতিহাসিক ছবির অংশ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তবে মনে হচ্ছে, “ধুরন্ধর”–ই হতে চলেছে সবচেয়ে ঐতিহাসিক।’

নায়িকা হিসেবে প্রথম ছবি, স্বভাবতই আবেগাপ্লুত সারা অর্জুন। তিনি বলেন, ‘এই ছবির অংশ হতে পারাটা আমার জন্য বিশাল আশীর্বাদ। দেশের এত গুণী শিল্পীর সঙ্গে কাজ করা—এটা আমার বহুদিনের স্বপ্ন। আমাকে সুযোগ দেওয়ায় মুকেশ স্যার আর আদিত্য স্যারকে ধন্যবাদ। সবাই আমাকে খুব সহায়তা করেছেন।’

‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম ঝলকে রণবীর সিং। এক্স থেকে

পরিচালক আদিত্য ধর পুরো টিমের পরিশ্রমের প্রশংসা করে বলেন, ‘অভিনেতা, প্রোডাকশন প্রধান থেকে সহপরিচালক, স্পট দাদা—সবাই হৃদয় দিয়ে কাজ করেছেন। আমরা দেড় বছর ধরে প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা শুটিং করেছি। কেউ একটিও অভিযোগ করেননি। সবার সর্বোচ্চ নিষ্ঠা নিয়েই এই ছবি তৈরি হয়েছে।’
‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পাচ্ছে ৫ ডিসেম্বর।

