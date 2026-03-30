দ্বিতীয় সন্তানের মা হলেন সোনম

দ্বিতীয় সন্তানের মা হলেন সোনম
কাপুর পরিবারে আবার এল আনন্দের উপলক্ষ। দ্বিতীয় সন্তানের মা হলেন অভিনেত্রী সোনম কাপুর। ২০২২ সালে প্রথম পুত্রের মা হয়েছিলেন অভিনেত্রী। ২০২৫ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সুখবর ভাগ করেন নায়িকা। এবার আবার পুত্রসন্তানের মা হলেন অভিনেত্রী। গতকাল দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়েছেন সোনম। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে সুখবরটি ভক্তদের জানান।
সোনম ও তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘অশেষ কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসায় ভরা হৃদয় নিয়ে আমরা জানাতে পেরে ভীষণ আনন্দিত যে ২৯ মার্চ আমাদের পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। আমাদের পরিবার আরও বড় হলো, আর তার আগমনে আমাদের জীবনে নেমে এসেছে এক অপার সুখের আলো। বড় ভাই হিসেবে ছোট ভাইকে স্বাগত জানাতে দারুণ উচ্ছ্বসিত বায়ু কাপুর আহুজা। এই ছোট্ট প্রাণ আমাদের ঘর ভরে দিয়েছে আনন্দ আর ভালোবাসায়। চার সদস্যের পরিবার হিসেবে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে পেরে আমরা সত্যিই ধন্য।’
এ সুখবর ছড়িয়ে পড়তেই শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে যায় তারকামহলে। কারিনা কাপুর থেকে শুরু করে কাজল আগরওয়াল, দিয়া মির্জা, হুমা কুরেশি, অনুরাগ কশ্যপ, বাণী কাপুরসহ অনেকেই ভালোবাসা আর শুভকামনায় ভরিয়ে দিয়েছেন মন্তব্যের ঘর।
২০১৮ সালে শিল্পপতি আনন্দ আহুজাকে বিয়ে করেন সোনম। বিয়ের আগে আট বছর প্রেম করেছিলেন তাঁরা। এরপর লন্ডনেই সংসার পাতেন তিনি। তবে বড় ছেলে বায়ুর জন্মের পর বেশির ভাগ সময়টাই হয় মুম্বাইয়ে, নয়তো দিল্লিতে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন অভিনেত্রী।
মাঝেমধ্যেই বেবি বাম্পের বেশ কিছু ফটোশুট ইনস্টাগ্রামে ভাগ করেছেন সোনম। বড় ছেলের বয়স বছর তিন হলেও এখনো সন্তানের মুখ প্রকাশ্যে আনেননি সোনম। দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রেও কি একই রকম কড়া নিয়ম জারি রাখবেন সোনম? নাকি একই সঙ্গে প্রকাশ্যে আনবেন দুই পুত্রকে, এখন সেটাই দেখার।
প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর থেকেই অভিনয় থেকে দূরে আছেন সোনম। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০২৩ সালের ক্রাইম থ্রিলার ছবি ‘ব্লাইন্ড’-এ। প্রথমবার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগেই যে ছবির শুটিং শেষ করেছিলেন অভিনেত্রী।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে