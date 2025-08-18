অন্তরঙ্গ দৃশ্যে আপত্তি, বিকিনিতে না
রিয়েলিটি শোতে ঝলমলে উপস্থিতি আর টেলিভিশনের নানা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দর্শকের কাছে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব আর অভিনয়ের ঝলক দিয়ে ইতিমধ্যেই টিভি দুনিয়ায় নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছেন। এক জনপ্রিয় রিয়েলিটি শোতে অংশগ্রহণের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন ঘরে ঘরে পরিচিত নাম। সেখানে স্পষ্টভাষী মতামতের জন্যও সমানভাবে ছিলেন আলোচনায়। তবে নানা রকম প্রস্তাব হাতে এলেও বেছে বেছে কাজ করা তাঁর অভ্যাস। তিনি হলেন পবিত্র পুনিয়া।
‘বিগ বস ১৪’-তে অংশ নেওয়ার পর থেকেই পবিত্র পুনিয়া আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে সহ–অভিনেতা এজাজ খানের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁকে এনে দেয় বাড়তি জনপ্রিয়তা। টেলিভিশন সিরিয়াল ‘ইয়ে হ্যায় মহব্বতেঁ’ আর ‘বলবীর’-এর মতো শোগুলোতে তাঁর অভিনয়ও প্রশংসিত হয়। কিন্তু সাফল্য আর জনপ্রিয়তার মধ্যেও কাজের ব্যাপারে বরাবরই ছিলেন বেছে বেছে কাজ করার পক্ষে।
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে পবিত্র জানান, গত বছর তিনি বেশ কয়েকটি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, ঘনিষ্ঠ দৃশ্য আর নির্দিষ্ট পোশাক নিয়ে তাঁর আপত্তি ছিল।তাঁর ভাষায়, ‘কিছু দৃশ্য করার ক্ষেত্রে আমার আপত্তি আছে। যদি এগুলো করতে হতো, তাহলে আজ অনেক আগেই বিখ্যাত হয়ে যেতাম, কিন্তু আমি করিনি, তাই অনেক কাজ ছাড়তে হয়েছে। অনেক সময় হঠাৎ করে দৃশ্যে ঘনিষ্ঠতা যোগ করা হয়, তখন আমি সরাসরি বলে দিই, এটা সম্ভব নয়।’
তাঁর কাছে ক্যারিয়ার মানে শুধু খ্যাতি নয়, নিজের সততা ধরে রাখা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘এমন দৃশ্য কি পরিবার নিয়ে বসে দেখা যায়? তাহলে আমি কেন করব এমন কিছু, যা বাদ দিয়ে দেখতে হবে? আমি চাই মানুষ আমার কাজকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখুক।’
পবিত্রর ক্যারিয়ার শুরু এমটিভির ‘স্প্লিটসভিলা ৩’ শো থেকে। পরে একটি টিভি ধারাবাহিকে অভিনয়ের মাধ্যমে টেলিভিশনে পা রাখেন। ২০২০ সালে ‘বিগ বস ১৪’-এ অংশগ্রহণের পর তাঁর নাম আরও বেশি আলোচনায় আসে। এরপর সহ–অভিনেতা এজাজ খানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান, ২০২২ সালে তাঁদের বাগ্দানও হয়, তবে ২০২৪ সালে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম