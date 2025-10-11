অমিতাভ বচ্চনকে একঝলক দেখার জন্য মুম্বাই, তিনিই এখন অমিতাভের চেয়ে ধনী

অমিতাভ বচ্চনকে একঝলক দেখার জন্য মুম্বাই, তিনিই এখন অমিতাভের চেয়ে ধনী
বলিউড তারকা অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন আজ। পাঁচ দশক ধরে অনেক হিট ছবিতে অভিনয় করে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। সম্প্রতি হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫ প্রকাশিত হলে অমিতাভ বচ্চনের নাম ছিল পঞ্চম স্থানে, যেখানে তাঁর সম্পদ ধরা হয়েছে ১ হাজার ৬৩০ কোটি রুপি। কিন্তু আপনি কি জানেন, একসময় একজন মানুষ শুধু অমিতাভ বচ্চনকে একঝলক দেখার জন্য মুম্বাই এসেছিলেন, আজ সেই মানুষ তাঁর চেয়ে ধনী?
এই ব্যক্তি আর কেউ নন, বলিউডের প্রযোজক আনন্দ কামলনায়ন পণ্ডিত। ‘পেয়ার কা পঞ্চনামা ২’, ‘টোটাল ধামাল’, ‘মিসিং’, ‘সরকার ৩’, ‘গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি’ ইত্যাদি সিনেমার প্রযোজক ও পরিবেশক তিনি। আজ তিনি বলিউডের বড় নাম হলেও, আগে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে একদিন তিনি অমিতাভ বচ্চনের চেয়ে ধনী হবেন। এখন এই প্রযোজক ৮ হাজার ৬০০ কোটি রুপির মালিক।
‘ত্রিশূল’ থেকে পাওয়া প্রেরণা
একটি পুরোনো সাক্ষাৎকারে আনন্দ পণ্ডিত জানিয়েছেন, অমিতাভ বচ্চনের ‘ত্রিশূল’ ছবিটি তাঁকে আহমেদাবাদ ছেড়ে মুম্বাইয়ে এসে স্বপ্ন অনুসরণের প্রেরণা জুগিয়েছে। সেই সিনেমার মতোই ছোট শহর থেকে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি বড় হয়েছি অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখে। এর মধ্যে “ত্রিশূল” আমাকে সত্যিই অনুপ্রাণিত করেছে আহমেদাবাদ ছেড়ে মুম্বাই আসতে। আমি আমার নিজস্ব কনস্ট্রাকশন কোম্পানি চাইতাম, আর ভাগ্যক্রমে আজ আমি লোটাস ডেভেলপারস তৈরি করেছি। ছবির চরিত্র বিজয় আমাকে আজ যেখানে আছি, সেখানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। সবই বচ্চন সাহেবের কারণে।’
প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী
কেবল চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবেই নন, এখন ভারতের অন্যতম রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী এই আনন্দ কামলনায়ন পণ্ডিত, যাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৮ হাজার ৬৬০ কোটি রুপি। শাহরুখ খান ও অমিতাভ বচ্চনসহ বলিউডের বড় তারকারা আনন্দের সংস্থায় ১০ কোটি রুপি বিনিয়োগ করেছেন। এ ছাড়া হৃতিক রোশন, অজয় দেবগন, একতা কাপুর, সারা আলী খান, টাইগার শ্রফ ও রাজকুমার রাও তাঁর রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।
‘ত্রিশূল’ সম্পর্কে
১৯৭৮ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ত্রিশূল’ সত্তর দশকের অন্যতম আলোচিত অ্যাকশন সিনেমা। যশ চোপড়া পরিচালিত সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সেলিম–জাভেদ জুটি। অমিতাভ বচ্চন ছাড়া সিনেমায় অভিনয় করেন সঞ্জীব কুমার, শশী কাপুর, হেমা মালিনী, রাখী গুলজার প্রমুখ।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস