ছবি ফ্লপ, তবু ৬০ কোটি টাকার মালিক এই তারকা–কন্যা
২০১৫ সালে অভিষেকের পর পেরিয়ে গেছে এক দশক। তবু বলার মতো বড় কোনো হিট সিনেমা দিতে পারেননি। তিনি বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠির কন্যা আথিয়া শেঠি। আজ ৫ নভেম্বর অভিনেত্রীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু জানা–অজানা তথ্য।
শুরুর গল্প
চলচ্চিত্রে খুব বেশি সাফল্য না পেলেও আথিয়া শেঠি এখনো আলোচনায় রয়েছেন তাঁর বাড়তে থাকা বিলাসী জীবনযাপন ও বিনিয়োগের কারণে। বাবা অভিনেতা সুনিল শেঠি; তাই চলচ্চিত্রে তাঁর প্রবেশ ছিল সহজ, কিন্তু অনেক তারকা–সন্তানের মতো তাঁর পথটা একেবারে মসৃণ ছিল না।
২০১৫ সালে সালমান খানের প্রযোজনায় ‘হিরো’ ছবির মাধ্যমে অভিষেকের পর কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেও তিনি বক্স অফিসে বড় সাফল্য পাননি। কিন্তু তাতে থেমে যাননি আথিয়া। ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন সিনেমার বাইরের এক সফল কর্মজীবন, যার ফলে এখন তিনি তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সফল সেলিব্রিটি উদ্যোক্তা।
চলচ্চিত্র থেকে আয়
যদিও তাঁর কোনো ছবি এখনো ব্লকবাস্টার হয়নি, আথিয়া এখনো বেছে বেছে কাজ করেন। প্রতিবেদনে জানা যায়, প্রতিটি ছবির জন্য তিনি ১ কোটি থেকে ২ কোটি রুপি পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন, ছবির পরিসর ও প্রযোজনার ওপর নির্ভর করে। পেশাদার ও সংযত মনোভাবের কারণে তিনি বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ড ফটোশুটেরও পছন্দের মুখ হয়ে উঠেছেন।
কোন কোন ব্র্যান্ড তাঁর আয় বাড়াচ্ছে
আথিয়ার মূল আয় এখন আসে বিজ্ঞাপন থেকে। তিনি বেশ কিছু ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের মুখপাত্র। প্রতিটি বিজ্ঞাপনী চুক্তির জন্য তিনি নেন ৩০ লাখ থেকে ৫০ লাখ রুপি পর্যন্ত, প্রচারণার ধরন অনুযায়ী।
আথিয়া শেঠির মোট সম্পদ
বিভিন্ন গণমাধ্যমের তথ্যমতে, আথিয়া শেঠির বর্তমান নেট ওয়ার্থ ৪৫ কোটি রুপির মধ্যে (প্রায় ৬০ কোটি টাকা)। চলচ্চিত্র ও ব্র্যান্ডের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁর শক্তিশালী উপস্থিতি রয়েছে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েও তিনি ভালো আয় করেন। তবে সেটা কত, তা জানা যায়নি।