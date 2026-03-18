শেষ হচ্ছে অপেক্ষা, অবশেষে আসছে ‘থ্রি ইডিয়টস’–এর সিক্যুয়েল

বিনোদন ডেস্ক
‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবিতে আমির, মাধবন ও শারমানছবি: আএমডিবি

২০০৯ সালে চেতন ভগতের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত রাজকুমার হিরানির সিনেমা ‘থ্রি ইডিয়টস’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পর্দায় তিন বন্ধু র‍্যাঞ্চো-ফারহান-রাজুর গল্প পছন্দ করেছিল দর্শকেরা। এরপর কেটে গেছে ১৬ বছর। অনেকবারই সিক্যুয়েলের কথা শোনা গেলেও বাস্তব রূপ পায়নি। ভক্তদের অপেক্ষা শেষ হচ্ছে অবশেষে। ছবির অভিনেতা আমির খান নিজেই নিশ্চিত করেছেন ‘থ্রি ইডিয়টস’–এর সিক্যুয়েল আসছে।
আমির খান জানিয়েছেন, নতুন ছবির গল্প এগোবে মূল কাহিনির প্রায় এক দশক পর থেকে। অর্থাৎ র‍্যাঞ্চো, ফারহান ও রাজুর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ই এবার বড় পর্দায় দেখা যাবে।

‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘রাজু (রাজকুমার হিরানি) এখন “থ্রি ইডিয়টস ২” নিয়ে কাজ করছেন। আমি গল্প শুনেছি—দারুণ লেগেছে।’ তাঁর কথায়, চিত্রনাট্যে এখনো কিছু কাজ বাকি থাকলেও মূল ধারণা বেশ শক্তিশালী।

প্রথম ছবির মতোই হাস্যরস বজায় থাকবে বলে জানিয়েছেন আমির। একই সঙ্গে তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র ফানসুখ ওয়াংডু (র‍্যাঞ্চো)–তে ফেরার ব্যাপারেও উচ্ছ্বসিত তিনি।

২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘থ্রি ইডিয়টস’ শুধু একটি সিনেমা ছিল না, বরং এক সামাজিক বার্তা। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা, বন্ধুত্ব ও নিজের স্বপ্নকে অনুসরণ করার গল্প দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। ছবিতে আমির খানের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন আর মাধবন, শারমান যোশী ও কারিনা কাপুর।

আমির খান আরও জানিয়েছেন, রাজকুমার হিরানির সঙ্গে দাদাসাহেব ফালকের জীবনীভিত্তিক একটি প্রকল্প আপাতত স্থগিত রয়েছে। পাশাপাশি, উদ্যোক্তা অশনীড় গ্রোভারকে নিয়ে একটি বায়োপিকেও কাজের সম্ভাবনা রয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে।
এ মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত তাঁর ছেলে জুনায়েদ খানের ছবি ‘এক দিন’–এর প্রচারণায়, যেখানে অভিনয় করেছেন সাই পল্লবী।

ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে

