হাসপাতালে কিরণ, হাতের ট্যাগে আমির খানের নাম
অসুস্থ আমির খানের প্রাক্তন স্ত্রী নির্মাতা ও প্রযোজক কিরণ রাও। অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে ভর্তিও হতে হয় তাঁকে। সেখান থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে নিজের খবর জানিয়েছেন কিরণ।
হাসপাতাল থেকে বেশ কিছু ছবি শেয়ার করে কিরণ লিখেছেন, ‘আমি ২০২৬ সালকে সাদরে উদ্যাপন করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সের যন্ত্রণা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, এবার একটু ধীরে চলা প্রয়োজন।’
কিরণ আরও লিখেছেন, ‘আমি এখনো বুঝতে পারছি না যে কীভাবে পুরো ১২ মিলিমিটার অ্যাপেন্ডিক্সটি আমার শরীর থেকে বের করা হয়েছে। অ্যালার্জির জন্য আমার ঠোঁটও খুব ফুলে গিয়েছিল। বন্ধুরাও আমাকে দেখে হাসাহাসি করছিল। তবে এখন আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে সৌভাগ্যক্রমে।
পোস্টে কিরণ জানিয়েছেন হাসপাতাল থেকে এরই মধ্যে ছাড়াও পেয়েছেন তিনি। নতুন বছরকে সানন্দে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি। কিরণ লিখেছেন, ‘২০২৫ সাল খুবই ভালো কেটেছে। আমার পরিবারের জন্যও খুব ভালো সময় ছিল। আমি আশা করি ২০২৬ সালও খুব আনন্দময়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।’
তবে সবার নজর কেড়েছে ছবিতে কিরণের হাতের ট্যাগে লেখা আমির খানের নাম। বিচ্ছেদের পরও নিজের নামের সঙ্গে এখনো স্বামী হিসেবে আমিরের নাম জুড়ে থাকা নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করছেন নেটিজেনরা।
‘লাগান’ ছবির সেটে আমির কিরণের পরিচয়। ২০০৫ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ২০২১ সালে তাঁরা বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন।
এনডিটিভি অবলম্বনে