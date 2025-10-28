ভারতীয় ক্রিকেটার ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রেমিকা কে এই সাহিবা

ভারতীয় ক্রিকেটার ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রেমিকা কে এই সাহিবা
ভারতীয় ক্রিকেটার ওয়াশিংটন সুন্দর সাধারণত আলোচনায় থাকেন মাঠের পারফরম্যান্সে। তবে এবার খেলা নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে নতুন গুঞ্জন—সুন্দর নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছেন সাহিবা বালির সঙ্গে!
স্পোর্টস প্রেজেন্টার, আবার অভিনেত্রীও
সাহিবা বালি পেশায় একজন ক্রীড়া উপস্থাপিকা। স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে নিয়মিত কাজ করেন তিনি। শুধু উপস্থাপনায় নয়, অভিনয়েও পরিচিত মুখ—‘লैলা মজনু’, ‘বার্ড অব ব্লাড’, ‘ডিয়ার মায়া’–সহ বেশ কয়েকটি প্রজেক্টে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাঁর জনপ্রিয়তা কম নয়। ব্র্যান্ড ক্রিয়েটর হিসেবে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। এমনকি খাবার ডেলিভারি প্রতিষ্ঠান জোম্যাটোর ব্র্যান্ড ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করেছেন একসময়।
কফি ডেট থেকেই শুরু গুঞ্জন
২০২৫ সালে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় তাঁদের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ভারত–অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালের আগের দিন কফি ডেটে দেখা যায় দুজনকে। সেই দৃশ্য দেখেই নেটিজেনদের ধারণা—এরা শুধু ‘বন্ধু’ নন!
এর আগেও ২০২৪ সালে কমেডিয়ান সময় রায়নার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছিল, যদিও দুজনের কেউই মুখ খোলেননি।
ডিগ্রি দুটি, অভিজ্ঞতাও নানামুখী
৩০ বছর বয়সী সাহিবা অর্থনীতিতে স্নাতক করেছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। উচ্চশিক্ষায় যুক্তরাজ্যের ডারহাম ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল থেকে মার্কেটিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
আরও গুঞ্জন
কেবল সাহিবা বালিই নয় আরও এক তরুণীর সঙ্গে সুন্দরের প্রেমের গুঞ্জন রটেছে। আইপিএল ২০২৫–এ তেলেগু অভিনেত্রী বর্ষিণী সৌন্দররাজনের সঙ্গেও নাম জড়িয়েছে ওয়াশিংটন সুন্দরের। অল্প কিছু আলাপচারিতা আর মাঠে বর্ষিণীর উপস্থিতি আরও উসকে দিয়েছে আলোচনা।
তবে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে সুন্দর, সাহিবা বা বর্ষিণী—তিনজনের কেউই এখনো কোনো মন্তব্য করেননি।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বন