সত্যিই কি গোবিন্দ ‘অ্যাভাটার’-এ অভিনয় করেছেন

সত্যিই কি গোবিন্দ ‘অ্যাভাটার’-এ অভিনয় করেছেন
১৯ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন কিস্তি ‘অ্যাভাটার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। মুক্তির পর থেকেই রিলস আর শর্টসে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ভিডিও ক্লিপ—বলিউড অভিনেতা গোবিন্দকে দেখা যাচ্ছে ‘অ্যাভাটার’ সিনেমায়! কিন্তু সত্যিই কি জেমস ক্যামেরনের সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি?
ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, গোবিন্দ সিনেমার নাভি চরিত্রে উপস্থিত হয়েছেন। অনেকেই বলেন, ছবিটি অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু ঘটনা হলো, গোবিন্দ এই সিনেমায় অভিনয় করেননি।
ভিডিওটি সম্পূর্ণ এআই-সৃষ্ট ও আসল ছবির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পাদিত ক্লিপটিতে গোবিন্দকে দেখা যায় মুম্বাই স্টাইলে কথা বলছেন, পেছনে জ্যাক সালি ও তাঁর পরিবারের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এগুলো ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ সিনেমার কোনো অংশ নয়—ভিডিওটি শুধু অনলাইনে ভাইরাল হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
ভিডিও তৈরির ধারণাটি সম্ভবত আসে গোবিন্দর বহুদিনের দাবি থেকে, যেখানে তিনি বলেন যে একসময় তাঁকে মূল ‘অ্যাভাটার’-এ একটি চরিত্রের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। অভিনেতা অনেকবার বলেছেন, তিনি জেমস ক্যামেরনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, ১৮ কোটি রুপি প্রস্তাব পেয়েছিলেন। পরিচালকের শর্ত ছিল ছবিটির জন্য ৪০০ দিনের বেশি শুটিং করতে হবে।
তবে চরিত্রটি শারীরিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং ব্যাপক বডিপেইন্টের প্রয়োজন ছিল, যা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারত—এ কারণেই তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে তিনি স্বীকার করেছেন, এই সিদ্ধান্তে তিনি দুঃখিত হয়েছেন, বিশেষ করে যখন ‘অ্যাভাটার’ বিশ্বব্যাপী বিপুল সাফল্য অর্জন করে।
তবে গোবিন্দর দীর্ঘদিনের সহযোগী ও প্রযোজক পাহলাজ নিহালানি এই দাবি খারিজ করেছেন। ২০২৪ সালের এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সম্ভবত গোবিন্দ জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার’-কে তাদের আগে বাতিল হওয়া আরেকটি হিন্দি চলচ্চিত্রের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি জানান, স্পোর্টস ড্রামাটি প্রায় অর্ধেক সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু গোবিন্দ ছবিটি বাতিল করতে বলেছিলেন।
‘অ্যাভাটার ৩’ মুক্তির পর গোবিন্দর ভিডিও ক্লিপ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তোলপাড় হলেও অভিনেতা এখনো চুপ।
ফিল্মফেয়ার অবলম্বনে