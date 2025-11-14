ভোটে জিতে আলোচিত গায়িকার চমক

ভোটে জিতে আলোচিত গায়িকার চমক
ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে চমক দেখালেন তরুণ সংগীতশিল্পী মৈথিলী ঠাকুর। আলিনগরে আরজেডি প্রার্থী বিনোদ মিশ্রকে ১১ হাজারের বেশি ভোটে হারান ২৫ বছর বয়সী মৈথিলী ঠাকুর। তিনিই এখন বিহারের সবচেয়ে কম বয়সী বিধায়ক।
বার্তাসংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মৈথিলী ঠাকুর বলেন, ‘এটা স্বপ্নের মতো। আমি আমার এলাকাবাসীর ঘরের মেয়ে হয়ে তাঁদের সেবা করব। আমি এই মুহূর্তে শুধু আলিনগরকেই দেখতে পাচ্ছি এবং কীভাবে সেখানে কাজ করব, সেই ভাবনাচিন্তা করছি।’
নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে বিজেপিতে যোগ দেন মৈথিলী ঠাকুর। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের কাজে আমি মুগ্ধ। আমি এখানে সমাজের সেবা করতে ও বিহারের উন্নয়নে অবদান রাখতে এসেছি।’
বিজেপিতে যোগ দিয়েই আরজেডি প্রার্থী বিনোদ মিশ্রের মতো প্রবীণ প্রার্থীকে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন তিনি।
কে এই মৈথিলী ঠাকুর
২৫ জুলাই ২০০০ সালে বিহারের মধুবনীতে জন্ম মৈথিলীর, সংগীতসমৃদ্ধ পরিবারে বড় হয়ে ওঠা। বাবা ও দাদার কাছে শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীত শিখেছেন।
২০১৭ সালের টিভি রিয়েলিটি শো ‘রাইজিং স্টার’-এ রানারআপ হয়ে মৈথিলী পরিচিতি পান। ভারতের আলোচিত তরুণ সংগীতশিল্পীদের একজন তিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি ব্যাপক পরিচিত। মৈথিলীর সঙ্গে তাঁর ভাইয়েরা নিয়মিত গান করেন। নির্বাচনী প্রচারেও একসঙ্গে গাইতে দেখা গেছে তাঁদের।
তথ্যসূত্র: নিউজ এইটিন