নগ্ন দৃশ্য, মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতা- টাইগারের সিনেমা থেকে কয়টা দৃশ্য বাদ পড়ল?

নগ্ন দৃশ্য, মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতা- টাইগারের সিনেমা থেকে কয়টা দৃশ্য বাদ পড়ল?
আজ ভারতের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে টাইগার শ্রফ অভিনীত ‘বাগি’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা ‘বাগি ৪’। তবে ভারতীয় গণমাধ্যম বলিউড হাঙ্গামা জানিয়েছে, মুক্তির আগে ছবির বেশ কিছু দৃশ্যে কাচি চালিয়েছে দেশটির সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন বা সিবিএফসি। তার মধ্যে নগ্ন দৃশ্য থেকে শুরু করে মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতার দৃশ্য রয়েছে একাধিক।
জানা যাচ্ছে, সিবিএফসির তরফ থেকে ‘এ’ (প্রাপ্তবয়স্ক) সনদ পেয়েছে এই ছবি। তার আগে ২৩টি দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে। ছবির অডিওতেও বেশ কিছু বদল আনা হয়েছে সিবিএফসির নির্দেশে। ছবিতে বহু দৃশ্যে রক্তারক্তি ও খুনোখুনি অধিক মাত্রায় ছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই দৃশ্যগুলোয় আপত্তি জানায় সেন্সর বোর্ড।
এ ছাড়া একটি দৃশ্যে সামনে থেকে নগ্নতা দেখানো হয়েছে। সেই দৃশ্যে বদল আনা হয়েছে। আর একটি দৃশ্যে এক চরিত্রকে কফিন বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দৃশ্যটি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল, পূজার প্রদীপ থেকে একজন সিগারেট জ্বালাচ্ছেন। সেটিও বাদ দিতে বলা হয়েছে।
যিশুখ্রিষ্টের মূর্তির ওপর ছুরি চালানোর একটি দৃশ্যও বাদ দেওয়া হয়েছে ছবি থেকে। বেশ কিছু সংলাপের ওপরেও চলেছে কাচি। জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী নিয়ে একটি সংলাপ ছিল, সেখান থেকেও একটি শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। এমন ২৩টি বদল আনার পরেই মিলেছে ছাড়পত্র।
মুক্তির আগে ছবিটির কয়েকটি গান এর মধ্যেই সাড়া ফেলেছে। তার মধ্যে ‘হুসন’ গানটিতে হরনাজ সন্ধুর নাচ নজর কেড়েছে। অনেকে এই গানের সঙ্গে দীপিকা পাড়ুকোনের ‘বেশরম রং’-এর তুলনা টেনেছেন।
‘বাগি ৪’ ছবিতে টাইগার ও হরনাজ ছাড়াও অভিনয় করেছেন সোনম বাজওয়া, সঞ্জয় দত্ত। ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা গেছে সঞ্জয় দত্তকে।