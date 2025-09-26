শাহরুখ–পুত্রের সিরিজ নিয়ে বিতর্ক, ২ কোটি ক্ষতিপূরণের মামলা মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার

শাহরুখ–পুত্রের সিরিজ নিয়ে বিতর্ক, ২ কোটি ক্ষতিপূরণের মামলা মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার
শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান পরিচালিত সিরিজ ‘ব্যা***ডস অব বলিউড’ মুক্তির পর থেকেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। নেটফ্লিক্সের সিরিজটিতে বিতর্কিত চুম্বন দৃশ্য, রণবীর কাপুরের ধূমপানসহ নানা বিষয়ে সমালোচনা হয়েছে। এবার আইনি জটিলতায় পড়েছেন নির্মাতারা। মানহানির অভিযোগে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে দুই কোটি রুপির ক্ষতিপূরণ দাবিতে মামলা ঠুকে দিয়েছেন ভারতের নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর (এনসিবি) সাবেক কর্মকর্তা সমীর ওয়াংখেড়ে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
গত বৃহস্পতিবার রাতে মুক্তি পাওয়া সিরিজটির প্রথম পর্বেই এক কাল্পনিক এক অফিসার বলিউড পার্টিতে হানা দেন। মাদকাসক্ত আখ্যা দিয়ে এক তরুণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করেন। চরিত্রটির চেহারা, অঙ্গভঙ্গি—সবই মিলছে আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা সমীর ওয়াংখেড়ের সঙ্গে।
২০২১ সালের কর্ডেলিয়া ক্রুজ ড্রাগ মামলায় শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে গ্রেপ্তার করেছিলেন এই সমীর ওয়াংখেড়ে। সেই ওয়াংখেড়ে এবার সরাসরি আরিয়ানের দিকেই আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আরিয়ানের সিরিজে তাঁকে কটাক্ষ করা হয়েছে।=
আদালতের দ্বারস্থ ওয়াংখেড়ে
সমীর ওয়াংখেড়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছেন। দাবি করেছেন, সিরিজটিতে তাঁর মতো এক চরিত্রকে দেখানো হয়েছে, যে একটি বলিউড পার্টিতে ঢুকে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছে—‘কে কে মাদক নিচ্ছে?’ তাঁর মতে, এটি সরাসরি তাঁকে অপমান করার শামিল। ওয়াংখেড়ে সিরিজটির প্রচারে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দাবি করেছেন। মামলাটির শুনানি হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।
অভিযোগ কী নিয়ে
একটি সূত্র হিন্দুস্তান টাইমসকে জানিয়েছে, ওয়াংখেড়ে সিরিজটিতে কেবল তাঁর ‘লুকঅ্যালাইক’ দেখানো নিয়েই আপত্তি তোলেননি, বরং আরও চারটি গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন—জাতীয় প্রতীকের অবমাননা: সিরিজে দেখা গেছে, কেউ জাতীয় প্রতীক ‘সত্যমেব জয়তে’-এর দিকে মধ্যমা প্রদর্শন করছে।
ওয়াংখেড়ের মতে, এটি ১৯৭১ সালের আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এনসিবি ও মাদকবিরোধী সংস্থাকে হেয় করা হয়েছে সিরিজটিতে। অথচ তাঁরা মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এ ছাড়া সিরিজটি চলমান মামলায় প্রভাব ফেলার চেষ্টা করেছে। কারণ, আরিয়ানের সেই মামলা বিশেষ আদালতে বিচারাধীন। সর্বশেষ ওয়াংখেড়ের অভিযোগ, সিরিজটিতে ধূমপান, মদ্যপান ও ভেপিংয়ের মতো নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখানো হয়েছে।
ক্ষতিপূরণ দান করার ঘোষণা
ওয়াংখেড়ে আদালতে জানিয়েছেন, এই দুই কোটি রুপির ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারলে তা তিনি মুম্বাইয়ের টাটা ক্যানসার মেমোরিয়াল হাসপাতালে দান করবেন।
প্রযোজক ও নেটফ্লিক্সের অবস্থান
সিরিজটি প্রযোজনা করেছে রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট এবং এটি মুক্তি পেয়েছে নেটফ্লিক্সে। তবে মামলাটি নিয়ে তাদের কাছ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।