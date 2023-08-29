আক্কিনেনি নাগার্জুন সম্পর্কে এই ১০ চমকপ্রদ তথ্য জানতেন
যাঁরা নিয়মিত দক্ষিণ ভারতের সিনেমা দেখেন, তাঁদের কাছে নায়ক নাগার্জুন খুবই পরিচিত। অনেকের প্রিয় তারকার তালিকায়ও তিনি আছেন। রজনীকান্ত, কমল হাসান–পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন যাঁরা, নাগার্জুন তাঁদের অন্যতম।
আজ ২৯ আগস্ট আক্কিনেনি নাগার্জুনের জন্মদিন। ১৯৫৯ সালের এই দিনে তিনি তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন।
দক্ষিণ ভারতের নায়কদের অন্যতম প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ পুরুষালি গোঁফ। নাগার্জুনের সেটা আছে। যেমন সুঠাম স্বাস্থ্য তাঁর, তেমনই সুদর্শন। ব্যস, মানুষের মন পেতে আর কী চাই? আর যেটা চাই, সেটা হলো, ভালো অভিনয় করার ক্ষমতা। যাঁরা নাগার্জুনকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি কতটা দক্ষ অভিনেতা।
নাগার্জুনের প্রথম চলচ্চিত্র ১৯৮৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বিক্রম’। এটি হিন্দি ‘হিরো’ ছবির তেলেগু পুনর্নির্মাণ। এই ছবি দিয়ে তিনি তরুণ হৃদয়ে জায়গা করে নেন। তাঁর মাত্র চারটি ছবি পর ‘মজনু’তে বিয়োগান্ত চরিত্রে অভিনয় করে তিনি প্রমাণ করেন যে বিয়োগান্ত রাজা হিসেবে তাঁর পিতার ইমেজের সঙ্গে তাঁর ইমেজের মিল আছে।
নাগার্জুনের অভিনয় ইতিবাচক সমালোচনা অর্জন করে এবং তিনি অনেক সুপারহিট ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য নাগার্জুন দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ছয়টি নান্দি পুরস্কার ও তিনটি ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার অর্জন করেন।
আলোচিত এ তারকার সম্পর্কে জেনে নিন ১০টি অজানা কথা, যেগুলো হয়তো আপনার আগ্রহকে আনন্দ দিতে পারবে।