‘দারুণ জীবনসঙ্গী’ হওয়ার চেষ্টা করছেন তামান্না

‘দারুণ জীবনসঙ্গী’ হওয়ার চেষ্টা করছেন তামান্না
কিছুদিন আগেই বিজয় ভার্মা আর তামান্না ভাটিয়ার প্রেম ছিল বলিউডের বহুল চর্চিত বিষয়। কিন্তু কিছুদিন আগেই দুজনের সম্পর্ক ভেঙে গেছে। বিচ্ছেদের পর থেকে প্রেম ও সম্পর্ক নিয়ে খুব একটা মুখ খোলেননি তিনি। তবে নতুন সিরিজ মুক্তি উপলক্ষে এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন তামান্না।
গতকাল রাতে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেয়েছে তামান্না ভাটিয়া অভিনীত সিরিজ ‘ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার?’। সিরিজটির প্রচারে এসে তামান্না এনটিডিটিভিকে বলেন, ‘আমি এখন নিজেকে একজন দারুণ জীবনসঙ্গী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এটাই আমার লক্ষ্য। আমি চাই, আমার জীবনে যিনি আসবেন, তিনি যেন মনে করেন, আগের জন্মে তাঁর ভালো কর্মফল ছিল বলেই আমি তাঁর জীবনে এসেছি। সেই সৌভাগ্যবান মানুষের জন্যই আমি কাজ করছি।’
চলতি বছরের মার্চে হঠাৎই সম্পর্ক ভাঙার সিদ্ধান্ত নেন তামান্না ও বিজয়। তাঁদের প্রেম যেমন শিরোনামে এসেছিল, বিচ্ছেদও তেমনি ছিল আলোচনায়। তার পর থেকে নীরবই ছিলেন অভিনেত্রী। এবার প্রথমবার প্রকাশ্যে জানালেন, কীভাবে নিজেকে সামলেছেন।
ভালোবাসা বনাম সম্পর্ক: তামান্নার দর্শন
এটা প্রথম নয়, এর আগেও তামান্না ভালোবাসা নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন। ফিটনেস বিশেষজ্ঞ লুক কৌতিনহোর সঙ্গে এক আলাপে তিনি বলেছিলেন, ‘ভালোবাসা আর সম্পর্ক—এই দুই জিনিসকে মানুষ গুলিয়ে ফেলে। সেটা কেবল নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেই নয়, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও সত্যি। যখনই শর্ত জড়িয়ে যায়, তখন সেটা আর ভালোবাসা থাকে না।’
তামান্না আরও বলেন, ‘ভালোবাসা কখনো শর্তসাপেক্ষ হতে পারে না। সেটা সব সময় একতরফা অনুভূতি। ভালোবাসা আসলে ভেতরের ব্যাপার—আপনি অন্য কাউকে কীভাবে অনুভব করছেন। কিন্তু যখন আপনি প্রত্যাশা চাপিয়ে দেন, তখন সেটা শুধু লেনদেনে পরিণত হয়।’
এই মন্তব্যগুলো এসেছিল বিজয়ের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের সময়টাতে, ফলে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে তামান্না স্পষ্ট করেছিলেন, ভালোবাসা মানে তাঁর কাছে হলো অপরকে মুক্ত রাখার সুযোগ দেওয়া, নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে না দেওয়া।
কাজের ব্যস্ততায় তামান্না
ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন এলেও কাজের ব্যস্ততায় ভাটা পড়েনি তামান্নার। বর্তমানে প্রাইম ভিডিওতে চলছে তাঁর নতুন ওয়েব সিরিজ ‘ডু ইউ ওয়ানা পার্টনার?’। এই সিরিজে তাঁর সঙ্গে আছেন ডায়ানা পেন্টি, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, জাভেদ জাফরি, নীরজ কাবি, আয়েশা রাজা মিশ্র ও রণবিজয় সিংহ। বন্ধুত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগিয়েছে এর গল্প।