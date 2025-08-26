দুই ভুবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাহানা

দুই ভুবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাহানা
ছোটবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের মতো নাচতেন। ‘সুরজ হুয়া মধ্যম’ গানের সুরে মগ্ন হতেন। মনে মনে ভাবতেন, একদিন তিনিও পর্দায় সেই রূপসী নায়িকা হবেন—পাহাড়ি ঝরনার তলায় উড়বে শাড়ি আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে নায়ক। কিন্তু বাস্তবে বলিউড তাঁকে দিয়েছে একেবারেই ভিন্ন এক পরিচয়। সাহানার নাম শুনলেই মনে পড়ে ধূসর, জটিল বা সাহসী চরিত্রের কথা। এ বিষয়ে সাহানা বলেন, ‘বাস্তব জীবনে কেউই পুরোপুরি ভালো বা খারাপ নন। প্রত্যেকের ভেতরেই দুই দিক থাকে। সেই জটিলতাই আমাকে টানে। চরিত্রকে যতটা সম্ভব বাস্তব করতে চাই। আমি মনে করি, সিনেমা হলো মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আর সিনেমার আসল কাজ হলো দর্শককে কোনো নৈতিক রায় দেওয়ার জায়গায় না দাঁড় করানো।’
সাহানার ঝুলিতে আছে ‘রক অন’, ‘মিডনাইটস চিলড্রেন’, ‘ফিরাক’-এর মতো চলচ্চিত্র। ওয়েব প্ল্যাটফর্মে তাঁকে পাওয়া গেছে ‘আ সুইটেবল বয়’ ও ‘বোম্বে বেগমস’-এ। এ দুই সিরিজেই সাহসী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আলোচনায় ছিলেন তিনি। গত বছর তাঁর অভিনীত সন্তোষ কান চলচ্চিত্র উৎসবে সাড়া ফেলে। এখন আলোচনায় তাঁর নতুন সিরিজ ‘ফোর ইয়ারস লেটার’। ভারতীয়-অস্ট্রেলীয় যৌথ প্রযোজনার এই রোমান্স-ড্রামায় তাঁর চরিত্রটির নাম ‘শ্রীদেবী’।
সিরিজে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সাহানা বলেন, ‘আমার চরিত্রের নানা স্তর আছে। কাহিনি আমাকে ভীষণভাবে টেনেছিল। যশ আর শ্রীদেবীর বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ের পরপরই অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায় যশ। চার বছর তারা দূরে থাকে, সেই সময় তাদের সম্পর্ক আর জীবনের মধ্যকার টানাপোড়েন নিয়েই গল্প। অভিনয় করতে গিয়ে নিজের ভেতরেও সেই যাত্রা অনুভব করেছি।’ ‘
শ্রীদেবী’র সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘শ্রীদেবীর মতো আমিও জীবনকে উপভোগ করতে ভালোবাসি। জীবনকে আলিঙ্গন করার যে স্পৃহা, সেটা আমার মধ্যেও আছে।’
অথচ গুরুগম্ভীর, জটিল আর ব্যতিক্রমী সব চরিত্র করা এই মানুষটার ভেতরে কিন্তু এখনো বেঁচে আছে গ্ল্যামার গার্ল হয়ে নায়কের সঙ্গে রোমান্স করার স্বপ্ন। নিজেই সম্প্রতি অকপটে সে আক্ষেপ ও ইচ্ছার কথা জানালেন অভিনেত্রী। নব ভারত টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাহানা বললেন, ‘নায়কের সঙ্গে সাজুগুজু করে গান গাইতে চাই, নাচতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাকে কেউ সেভাবে কাস্ট করেন না। সবাই আমাকে কঠিন, জটিল বা সিরিয়াস চরিত্রের জন্যই ভাবেন।’
অভিনেত্রীর আক্ষেপ, গ্ল্যামার গার্ল হয়ে বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ করার সুযোগ তিনি পান না। বলিউডের ঝলমলে রোমান্টিক সিনেমাগুলোতে এখনো তিনি ব্রাত্য। তাঁর ভাষ্যে, ‘“রকি অউর রানী কি প্রেম কাহানি”র মতো ছবিতে আমি নিশ্চয় অভিনয় করতে চাইব। তবে এ ধরনের ছবির বাজেট অনেক বেশি। তাই নির্মাতারা ঝোঁকেন তারকাদের দিকে, যাঁরা বক্স অফিসে টাকা তুলতে পারবেন। আমাদের মতো অভিনেত্রীদের জন্য তাই জায়গা থাকে না। কিন্তু সুযোগ এলে আমি অবশ্যই করব।’
একদিকে শক্তিশালী ও জটিল চরিত্রে অভিনয় করে বিশ্বমঞ্চে প্রশংসা কুড়ানো, অন্যদিকে নায়কের সঙ্গে গান গাওয়ার রঙিন স্বপ্ন—এই দুই ভুবনের মাঝখানেই এখন দাঁড়িয়ে আছেন সাহানা গোস্বামী।