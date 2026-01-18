কোন ছবির বাজেট ৪ হাজার কোটি! কেউ নিচ্ছেন ৩০, কেউ আবার ১৫০ কোটি

কোন ছবির বাজেট ৪ হাজার কোটি! কেউ নিচ্ছেন ৩০, কেউ আবার ১৫০ কোটি
বলিউডের জন্য ২০২৬ সাল একেবারে ধামাকাদার এক বছর হতে চলেছে। এ বছর একাধিক বড় বাজেটের, বড় তারকার ছবি মুক্তি পেতে চলেছে। সব মিলিয়ে এ বছর বলিউডে নতুন ইতিহাস রচিত হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে শাহরুখ খান ও সালমান খান—এই দুই সুপারস্টার এ বছর বক্স অফিস মাতাতে আসছে। তাই খানপ্রেমীদের জন্য এ বছরটা আরও বিশেষ হতে চলেছে। শুধু প্রযোজনার খাতেই নয়, এসব ছবিতে তারকাদের পারিশ্রমিকও আকাশছোঁয়া। একনজরে দেখে নেওয়া যাক এ বছরের বড় বাজেটের ছবিগুলো, আর সেসব ছবির মূল তারকার পারিশ্রমিক।
‘রামায়ণ’
পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’ প্রকল্পটি বলিউডের ইতিহাসে অন্যতম ব্যয়বহুল সিনেমা হবে। ‘রামায়ণ’ ছবিটি দুটি পর্বে মুক্তি পাবে, তা নির্মাতারা আগেই জানিয়েছেন। এই ছবির প্রথম পর্বের আনুমানিক বাজেট প্রায় ৯০০ কোটি রুপি। সিনেমাটির প্রথম ভাগ মুক্তি পাবে এ বছরের দীপাবলিতে, আর দ্বিতীয় ভাগ আসবে আগামী বছর, ২০২৭ সালে। নমিত মালহোত্রা প্রযোজিত ছবিটি মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ছবিতে প্রভু রামের চরিত্রে অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর, রাবণের ভূমিকায় দেখা যাবে দক্ষিণি তারকা যশকে, সীতারূপে আসবেন সাই পল্লবী। বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, দুই পর্ব মিলিয়ে ‘রামায়ণ’-এর মোট বাজেট প্রায় চার হাজার কোটি রুপি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
জানা গেছে, দুই পর্বের জন্য রণবীর কাপুর পারিশ্রমিক নিচ্ছেন প্রায় ১৫০ কোটি রুপি।
‘কিং’
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘কিং’ ছবিটির আনুমানিক বাজেট প্রায় ৩০০ কোটি রুপি। এই ছবিতে শাহরুখ খানের সঙ্গে প্রথমবার বড় পর্দায় দেখা যাবে তাঁর মেয়ে সুহানা খানকে। এমনও শোনা যাচ্ছে, ছবিটিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দীপিকা পাড়ুকোনকেও দেখা যেতে পারে। ‘কিং’ অ্যাকশনধর্মী ছবি হতে চলেছে। শাহরুখ ছাড়া সুহানাকেও দুরন্ত অ্যাকশন করতে দেখা যাবে। এই ছবির অন্যান্য তারকারা হলেন রানী মুখার্জি, অনিল কাপুর, অভিষেক বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, রাঘব জুয়াল। ‘কিং’ সিনেমার জন্য শাহরুখ পারিশ্রমিক হিসেবে নিচ্ছেন প্রায় ১৫০ কোটি রুপি।
‘ধুরন্ধর ২’
‘ধুরন্ধর’-এর বিপুল সাফল্যের পর ২০২৬ সালে মুক্তি পাচ্ছে এর দ্বিতীয় পর্ব। এই অ্যাকশনধর্মী ছবিতে অভিনয় করছেন রণবীর সিং, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত ও সারা অর্জুন। প্রথম পর্বটি বক্স অফিসে ৮০০ কোটির বেশি আয় করেছে এবং এখনো আয় অব্যাহত রয়েছে। ‘ধুরন্ধর ২’-এর আনুমানিক বাজেট প্রায় ২৫০ কোটি রুপি। ছবিটি মুক্তি পাবে চলতি বছরের মার্চ মাসে। এ ছবির জন্য রণবীর সিং পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়েছেন প্রায় ৫০ কোটি রুপি।
‘বর্ডার ২’
১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জেপি দত্ত নির্মাণ করেছিলেন ‘বর্ডার’ ছবিটি। ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবির বাজেট ছিল ১২ কোটি রুপি। এ বছরের ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে ‘বর্ডার ২’। অনুরাগ সিং পরিচালিত এই ছবির বাজেট প্রায় ২৩০ কোটি রুপি। ‘বর্ডার’-এর পর এর সিকুয়েলেও আছেন সানি দেওল। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠি, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, অন্যা সিং, মেধা রানাসহ আরও অনেকে। এই ছবির জন্য সানি দেওল পারিশ্রমিক নিয়েছেন প্রায় ৫০ কোটি রুপি।
‘ব্যাটল অব গালওয়ান’
মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সালমান খান অভিনীত ছবি ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’-এর বাজেট প্রায় ২০০ কোটি রুপি। এটি একটি যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, যা গালওয়ান উপত্যকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ২০২৬ সালের ১৭ এপ্রিল। এই ছবিতে দেশপ্রেম ও অ্যাকশনের জোরালো উপস্থিতি দেখা যাবে। জানা গেছে, এই ছবির জন্য সালমান পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়েছেন প্রায় ১১০ কোটি রুপি।
‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’
সঞ্জয় লীলা বানসালির আসন্ন ছবি ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশল। এটি একটি পিরিয়ড ড্রামা চলচ্চিত্র, যেখানে প্রেমের গল্পের পাশাপাশি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটও তুলে ধরা হবে। জানা গেছে, এই ছবির জন্য রণবীর কাপুর পারিশ্রমিক হিসেবে আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ কোটি রুপি নিয়েছেন।