বাড়ি নয় যেন সাত তারকা হোটেল! কী আছে ভেতরে

বাড়ি নয় যেন সাত তারকা হোটেল! কী আছে ভেতরে
বলিউড অভিনেতা ঋষি কাপুর ও নীতু সিংয়ের মেয়ে হিসেবেই বেশি পরিচিত রিদ্ধিমা কাপুর সাহনি। অনেকে তাঁকে চেনেন রণবীর কাপুরের বোন হিসেবেও। কিন্তু সম্প্রতি তিনি নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছেন, বিশেষ করে করণ জোহরের রিয়েলিটি শো ‘ফেবুলাস লাইভস ভার্সেস বলিউড ওয়াইফস’-এ অংশ নেওয়ার পর। শোতে তাঁর অভিষেকেই তিনি দর্শকদের আগ্রহে পরিণত হয়েছেন। বিশেষত তাঁর ব্যক্তিত্ব, স্টাইল ও বিলাসী জীবনযাপন নিয়ে নেট দুনিয়ায় চলছে নানা আলোচনা।
ব্যবসায়ী ভারত সাহনিকে বিয়ে করে রিদ্ধিমা বর্তমানে দিল্লিতে বাস করছেন। এই বাংলো দেখতে যেমন বিলাসবহুল তেমনি রিদ্ধিমার আন্তরিক আপ্যায়নেও মুগ্ধ অতিথিরা। সম্প্রতি বলিউডের কোরিওগ্রাফার-নির্মাতা ফারাহ খান ও তাঁর রাঁধুনি দিলীপ রিদ্ধিমার বাড়িতে যান। তাঁরা দর্শকদের পুরো বাংলোটি ঘুরে দেখান। আর সেই বাংলো যে মোটেও সাত তারকা হোটেল থেকে কম কিছু নয়, তা তাঁদের কথোপকথন শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।
‘হোটেল নাকি বাড়ি?’
বাড়ির সামনে পৌঁছে ফারাহ তাঁর রাঁধুনি দিলীপকে বললেন, ‘আমি তোমাকে খুব সুন্দর একটি বাড়ি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।’ বিশাল গেটওয়ে দেখে অবাক হয়ে দিলীপ প্রশ্ন করেন, ‘ম্যাডাম, এটা কোন হোটেল? আপনি তো বলেছিলেন কারও বাড়িতে যাচ্ছি।’ হেসে ফারাহ জবাব দিলেন, ‘এটা কোনো হোটেল নয়, কিন্তু দেখতে হোটেলের মতোই!’ দিলীপও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ‘হ্যাঁ ম্যাডাম, আমিও তা–ই মনে করছি।’
ফারাহ খান তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতায় বলে ওঠেন, ‘যদি এটা হোটেল হয়, তবে এখানে এক রাত থাকবে নাকি?’ দিলীপও মজা করে জানতে চান, ‘কত টাকা নেবে রাত প্রতি?’ ফারাহ হেসে বললেন, ‘ঠিক জানি না, তবে এটা আমাদের বাজেট আর বেতনের অনেক বাইরে!’
কী আছে এই বাড়িতে
রিদ্ধিমার বাড়িতে রয়েছে ইন-হাউস জিম, ছোটদের খেলার জায়গা এবং প্রাকৃতিক আলোয় ভরা বড় খোলা জায়গা। রিদ্ধিমার বাগানে ঢুকেই দেখা যায় লেবুগাছ। তবে লেবুর আকার এতটাই বড় যে ফারাহ ভেবে বসেন এটি জাম্বুরা। অবাক হয়ে তিনি বলেন, ‘এটা কি লেবু? আমি শুনেছি দিল্লির বাড়িগুলো বিশাল হয়, কিন্তু এত বড় লেবু এই প্রথম দেখলাম!’ বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে পরিপাটি লিভিংরুম। বাদামি রঙে সাজানো এই রুমের এক দিকে রয়েছে পারিবারিক বার, আরেক দিকে বসার জায়গা।
ফারাহ সেই জায়গা দেখে বললেন, ‘এটা কোন জায়গা?’ রিদ্ধিমা হেসে জবাব দেন, ‘ওহ, এটা শুধু একটা বসার জায়গা।’ ফারাহ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বলেন, ‘এটা “শুধু”একটা বসার জায়গা! বোম্বেতে (মুম্বাই) হলে এই জায়গা দিয়ে পুরো একটা তিন বেডরুমের ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলত।’ রিদ্ধিমা হেসে বলেন, ‘এটা আমাদের ফ্যামিলি লাউঞ্জ, আমরা সবাই মিলে এখানে সময় কাটাতে ভালোবাসি।’
ওপরে উঠতে উঠতে ফারাহ মন্তব্য করলেন, ‘এটা তো আলাদা একটা ফ্লোরের মতো।’ রিদ্ধিমা হেসে বললেন, ‘এটা আমার ফ্লোর, আমার থাকার জায়গা।’ ফারাহ হেসে বললেন, ‘ওহ, তাহলে এখানে প্রত্যেকের নিজের ফ্লোর থাকে? বোম্বেতে তো আমাদের একটিমাত্র রুম পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করতে হয়!’
রণবীর-আলিয়ার নতুন বাড়ি
ফারাহ জানতে চান, রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাটের নতুন বাড়িতে তাঁর জন্য কোনো ফ্লোর রাখা হয়েছে কি না। জবাবে রিদ্ধিমা বলেন, ‘হ্যাঁ, ওখানে আমার নিজস্ব একটি ঘর আছে। আমার মায়ের জন্য পুরো একটা ফ্লোর রয়েছে। আমার জন্য একটি ঘর, আর সামারার জন্য আরেকটি ঘর। মা চান, আমরা সবাই তাঁর কাছাকাছি থাকি।’
মায়ের প্রসঙ্গে আবেগঘন হয়ে রিদ্ধিমা বলেন, ‘আমি তাঁকে ভীষণ ভালোবাসি। এখন তিনিই আমার সবকিছু। আমরা সবাই মিলে তাঁকে আদর করি, একসঙ্গে ঘুরতে যাই।’ রণবীর-আলিয়ার নতুন ছয়তলা বাড়িটির নাম রাখা হয়েছে রণবীরের প্রয়াত দাদি কৃষ্ণা রাজ কাপুরের নামে। এই বাড়িতে আগে রণবীরের দাদা-দাদি, রাজ কাপুর ও কৃষ্ণা রাজ কাপুর থাকতেন। পরে এ বাড়ির মালিক হন ঋষি কাপুর ও নীতা কাপুর। বিলাসবহুল এ বাড়ি বান্দ্রার অভিজাত পালি হিল এলাকায় অবস্থিত। একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, এই বাড়ির মূল্য প্রায় ২৫০ কোটি রুপি।
চলচ্চিত্রে রিদ্ধিমার অভিষেক
সম্প্রতি রিদ্ধিমা কাপুরের চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছে। প্রথমবারের মতো তাঁকে দেখা যাবে বড় পর্দায়। সিনেমার সম্ভাব্য নাম ‘ডিএসকে’। যদিও চূড়ান্ত নাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি। কমেডি-ড্রামা ঘরনার এ সিনেমার শুটিং শেষ হয়েছে। এ সিনেমায় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মা নীতু কাপুর ও জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মা।
