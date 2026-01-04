‘কাভি খুশি কাভি গম’–এর সিকুয়েল কি আসবে

‘কাভি খুশি কাভি গম’–এর সিকুয়েল কি আসবে
নতুন বছরে পরিচালকের আসনে ফিরছেন করণ জোহর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছর মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে একটি বড় বাজেটের পারিবারিক ছবি নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।
রোমান্টিক ঘরানার ‘রকি অউর রানি কি প্রেমকাহানি’র সাফল্যের পর করণ এবার ফিরছেন পারিবারিক গল্পে। ছবির গল্পটিতে করণের ব্লকবাস্টার ‘কাভি খুশি কাভি গম’–এর আবহ থাকতে পারে বলে সূত্রটি জানিয়েছে, এমনকি এটি সিকুয়েলও হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ছবির প্রি-প্রোডাকশন শুরু হবে এবং বছরের শেষের দিকে শুটিং শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। ছবিতে দুজন নায়ক ও দুজন নায়িকা প্রধান চরিত্রে থাকবেন। শিগগিরই কাস্টিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানা গেছে। ধর্মা প্রোডাকশনসের ব্যানারেই ছবিটি নির্মিত হবে।
প্রতিবেদনে আরও জানা গেছে, ইন্ডাস্ট্রির অন্দরমহলে গুঞ্জন, ছবিটির সম্ভাব্য নাম হতে পারে ‘কাভি খুশি কাভি গম ২’। যদিও এ বিষয়ে এখনো করণ জোহর বা ধর্মা প্রোডাকশনসের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
করণ জোহর তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারের ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’, ‘কাভি খুশি কাভি গম’, ‘কাভি আলবিদা না কেহনা’, ‘মাই নেম ইজ খান’, ‘স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার’, ‘অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল’ এবং সর্বশেষ ‘রকি অউর রানি কি প্রেমকাহানি’র মতো সফল ছবি পরিচালনা করেছেন।
পিংকভিলা অবলম্বনে