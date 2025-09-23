অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খেতে দেওয়া হয়নি, কুমার শানুর বিরুদ্ধে প্রাক্তন স্ত্রীর অভিযোগ

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় খেতে দেওয়া হয়নি, কুমার শানুর বিরুদ্ধে প্রাক্তন স্ত্রীর অভিযোগ
জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক কুমার শানু গানের জন্য যতটা শিরোনামে এসেছেন, ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও ততটাই আলোচিত থেকেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী রিতা ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন দাম্পত্য জীবনের অন্ধকার দিক। তিনি দাবি করেছেন, জীবনের সবচেয়ে দুর্বল সময়ে, এমনকি গর্ভাবস্থাতেও তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।
ফিল্ম উইন্ডোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিতা জানান, শানুর গায়কি জীবনের সাফল্যে তিনি বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘গায়ক হিসেবে শানু দুর্দান্ত, কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁর কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। কখনোই উচ্চাভিলাষী ছিলেন না। আমি তাঁকে ঠেলে এগিয়ে দিয়েছি।’
মুম্বাইয়ে প্রথম জীবনের দুঃসময়ও রিতা স্মৃতিচারণা করেন। ‘আমাদের কাছে তখন কোনো টাকা ছিল না, যাতায়াতের ব্যবস্থাও ছিল না। শানু লুঙ্গি পরে ঘুরতেন। তিনি আজও মিথ্যা বলেন যে তাঁর পরিবার তাঁকে মুম্বাই পাঠিয়েছিল। আসলে আমরা মাটিতে পাখা ছাড়া ঘুমাতাম। আমি তাঁকে লড়াই করতে রাস্তায় ঠেলে দিতাম,’ বলেন তিনি।
‘আশিকি’র পর বদলে যাওয়া শানু
রিতা দাবি করেন, ১৯৯০ সালে ‘আশিকি’ ছবির ব্যাপক সাফল্যের পর শানুর আচরণ বদলে যায়। তিনি ‘অসভ্য’ হয়ে ওঠেন, পরিবারে দূরত্ব তৈরি করেন। এমনকি বড় ছেলে জিকোর বিয়েতেও কোনো যোগাযোগ রাখেননি। ‘তাঁকে আলোচনায় থাকতে ভালো লাগে—নেতিবাচক বা ইতিবাচক যেভাবেই হোক। তখন তিনি আমাকে আর ছেলেকে ব্লক করে দেন। ভীষণ অপমানজনক ছিল সেটা,’ বলেন তিনি।
গর্ভাবস্থায় নির্যাতন
সবচেয়ে কঠিন সময়ের কথা বলতে গিয়ে রিতা জানান, তৃতীয়বার গর্ভবতী থাকা অবস্থায় তিনি অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমার বাবা যখন মারা যান, তখন জান আমার গর্ভে। নির্যাতনের সীমা ছাড়ানো হয়েছিল। সেই সময়েই শানু আদালতে আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে আদালতে টেনে নেওয়া! এদিকে তাঁর অন্য সম্পর্ক নিয়েও প্রমাণ বেরোয়।’
রিতা আরও জানান, তখন তাঁকে খাবার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিল। ‘একবার তাঁরা বাইরে গিয়ে রান্নাঘরের স্টোররুম তালাবদ্ধ করে রেখে যান। আমি প্রহরী পাঠিয়ে এক কেজি চাল কিনে নিজেই রান্না করি। তখন আমি গর্ভবতী, কিছু করতে পারতাম না। এমনকি আমার সন্তানদের দুধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, শিশুর চিকিৎসকের টাকা দেওয়া হবে না বলেছিলেন তাঁরা,’ বলেন তিনি।
ভাঙন আর নতুন লড়াই
১৯৮৬ সালে কুমার শানু ও রিতা ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়। তাঁদের তিন সন্তান—জিকো, জ্যাসি ও জান কুমার শানু। ১৯৯৪ সালে অভিনেত্রী কুনিক্কা সাদানন্দের সঙ্গে শানুর সম্পর্কের গুঞ্জনের পর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। সন্তানদের হেফাজত পান রিতা। তাঁর এসব অভিযোগ নিয়ে কুমার শানুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি