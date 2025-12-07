৩০ কোটি রুপি প্রতারণা মামলা, পরিচালক গ্রেপ্তার
আইভিএফ–জালিয়াতি মামলায় বলিউড পরিচালক বিক্রম ভাটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, রাজস্থান পুলিশ ও মুম্বাই পুলিশের যৌথ অভিযানে ভাটকে তাঁর শ্যালিকার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজস্থান পুলিশ এখন বান্দ্রা আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড চাইবে, যাতে তাঁকে উদয়পুরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।
এর ঠিক সাত দিন আগে উদয়পুর পুলিশ বিক্রম ভাট, তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরি ও আরও ছয়জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করে। অভিযোগ ছিল, তাঁরা ইন্দিরা গ্রুপ অব কোম্পানিজের প্রতিষ্ঠাতা চিকিৎসক অজয় মুরদিয়ার সঙ্গে ৩০ কোটি রুপির প্রতারণা করেছেন। নোটিশের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে উদয়পুর পুলিশের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল এবং বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এর ২০ দিন আগে উদয়পুরে ৩০ কোটি রুপির প্রতারণার অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের হয়। এফআইআরে বিক্রম ভাট ও শ্বেতাম্বরি ভাটসহ আটজনের নাম ছিল। অভিযোগে বলা হয়, এই দম্পতি মুরদিয়াকে ২০০ কোটি রুপি আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলেন। মামলার তদন্ত করছে ভোপালপুরা পুলিশ।
মুরদিয়া তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর ওপর একটি বায়োপিক বানাতে চেয়েছিলেন এবং সাহায্যের জন্য দিনেশ কাটারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কাটারিয়ার পরামর্শে তিনি গত বছরের ২৫ এপ্রিল মুম্বাইয়ের বৃন্দাবন স্টুডিওতে যান। সেখানে কাটারিয়া তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন পরিচালক বিক্রম ভাটের।
সেই বৈঠকে ভাট জানান, পুরো চলচ্চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব তিনি নেবেন এবং সে অনুযায়ী রুপি পাঠাতে বলেন। এই ছবির কাজে স্ত্রী ও কন্যাও যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন বিক্রম। এই রুপির লেনদেনেই তৈরি হয়েছে জটিলতা; যার ফলে ৩০ কোটি রুপি প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে পরিচালকের বিরুদ্ধে।