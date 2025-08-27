দিল্লির ছেলে পরম আর কেরালার মেয়ে সুন্দরীর প্রেম

দিল্লির ছেলে পরম আর কেরালার মেয়ে সুন্দরীর প্রেম
বলিউডের রোমান্টিক–কমেডি ছবিগুলোতে যেমন থাকে ঝলমলে প্রেম, রঙিন আবেগ আর মিষ্টি–মধুর সুরেলা গান—তেমনই আবহ নিয়ে আসছে দীনেশ ভিজান প্রযোজিত ও তুষার জলোটা পরিচালিত নতুন ছবি ‘পরম সুন্দরী’। ছবিতে জুটি বেঁধেছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুর। সোমবার রাতে মুম্বাইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলের বলরুমে আয়োজিত ছবির সংগীত উন্মোচন অনুষ্ঠান যেন রূপ নিয়েছিল এক চাঁদের হাটে।
সুর, নাচ আর রোমান্সে ভরপুর রাত
সেদিন গানের আসরে একসঙ্গে দেখা গেছে বলিউডের তারকা ও সংগীতশিল্পীদের। প্রযোজক দীনেশ ভিজান, পরিচালক তুষার জলোটা, নায়ক–নায়িকা সিদ্ধার্থ ও জাহ্নবী, কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগম, শ্রেয়া ঘোষাল, কৃষ্ণকলি সাহা, আদিত্য রিখারি, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক জিগরসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আলো কাড়ে সোনু নিগম ও কৃষ্ণকলির কণ্ঠে গাওয়া ‘পরদেশিয়া’। গানের সঙ্গে মঞ্চে উঠে নাচেন সিদ্ধার্থ ও জাহ্নবী। তাঁদের রোমান্টিক নাচে যেন মুহূর্তেই বদলে যায় পরিবেশ। হাততালি, উচ্ছ্বাস আর ক্যামেরার ঝলকানিতে ভরে ওঠে বলরুম।
পরে শ্রেয়া ঘোষাল ও জিগরের পরিবেশনায়ও আবার মঞ্চে আসেন নায়ক–নায়িকা। সুরেলা গায়কি, মিষ্টি কথার গান আর ঝলমলে নাচ মিলিয়ে সন্ধ্যা হয়ে ওঠে এক রোমান্টিক উৎসব।
আয়োজনে জানানো হয়, ছবির জন্য গান গেয়েছেন আরও অনেকে—আছেন আদনান সামি ও বিশাল মিশ্রা। ছবির সব গান সাজিয়েছেন জনপ্রিয় সুরজুটি শচিন–জিগর।
রোম–কমের প্রতি সিদ্ধার্থের টান
অনুষ্ঠানে নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বলেন, ‘হিন্দি সিনেমা রোমান্টিক কমেডি আর প্রেমের গান ছাড়া অসম্পূর্ণ। আমার মনে হয়, যে–ই ঘরানার সিনেমা হোক না কেন—অ্যাকশন, থ্রিলার বা ড্রামা—রোমান্স সব সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে এসেছে।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমি রোমান্টিক ছবিতে খুব একটা কাজ করিনি। কিন্তু আবার এই ঘরানায় ফিরে আসা আমার কাছে দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। শচিন–জিগরের সুর আর সোনু স্যারের গান এই ছবিকে বিশেষ করে তুলেছে। সোনু স্যারের কণ্ঠে যে ভালোবাসার আবেশ থাকে, সেটা আমাদের অভিনয়কে অনেক সহজ করে দিয়েছে। যখন তিনি গান গাওয়া শুরু করেন, তখনই মনে হয় প্রেম বাতাসে ভাসছে।’
জাহ্নবীর আত্মবিশ্বাস
ছবিতে জাহ্নবী কাপুরকে দেখা যাবে দক্ষিণি কন্যার ভূমিকায়। ট্রেলার মুক্তির পর তাঁর দক্ষিণি উচ্চারণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা সমালোচনা হলেও, তা পাত্তা নিতে চান না তিনি। জাহ্নবী বলেন, ‘আমি জীবনের এমন এক পর্যায়ে আছি, যখন অভিনেত্রীর চেয়ে দর্শক হিসেবে বেশি রোমান্টিক কমেডি দেখতে চাই। হালকা–ফুলকা গল্প, যা দেখতে দেখতে মুখে হাসি লেগে থাকে। ‘পরম সুন্দরী’ আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে।’
শ্রীদেবীকন্যা আরও বলেন, ‘আমার চরিত্রটা আধা মালায়লি, আধা তামিল। আমি মালায়লি নই, আমার মা-ও ছিলেন না। কিন্তু দক্ষিণি সংস্কৃতি ও সিনেমার প্রতি সব সময় আমার টান ছিল। মালয়ালম ছবির বড় ভক্ত আমি। তাই এই চরিত্র আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। শিকড়ের সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে এ ছবিতে।’
বলিউডে নতুন রোমান্টিক জুটি?
ছবির ট্রেলার ও গান মুক্তির পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনায় সিদ্ধার্থ–জাহ্নবীর জুটি। অনেকে বলছেন, বলিউডে নতুন রোমান্টিক জুটির জন্ম হয়েছে। তাঁদের চোখে–চোখে তাকানো, প্রেমভরা অভিব্যক্তি আর নাচ–গান ইতিমধ্যেই দর্শককে মুগ্ধ করেছে। বলিউডের হিট রোমান্টিক জুটিগুলোর ধারাবাহিকতায় এই জুটি কতটা জায়গা করে নিতে পারে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ছবির মুক্তি পর্যন্ত।
ছবির গল্প
‘পরম সুন্দরী’ আসলে এক আন্তসাংস্কৃতিক প্রেমকাহিনি। দিল্লির ছেলে পরম আর কেরালার মেয়ে সুন্দরীর দেখা হওয়া, পরিচয়, প্রেমে পড়া এবং নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে গল্প। ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন আবহে বেড়ে ওঠা দুই তরুণ–তরুণীর প্রেম একদিকে যেমন মিষ্টি, অন্যদিকে আবার দ্বন্দ্ব–সংঘাতের মধ্য দিয়ে যায়।
এই ছবিতে রোমান্টিক মুহূর্ত যেমন আছে, তেমনি আছে পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের টানাপোড়েনও। নির্মাতাদের ভাষায়, ‘প্রেম কখনো শুধু দুই মানুষের গল্প নয়, প্রেমে জড়িয়ে থাকে পরিবার, সংস্কৃতি আর সমাজের টানাপোড়েনও। সেটাই দেখা যাবে এই ছবিতে।’
মুক্তি সামনে
বলিউডে রোম–কম ছবির দর্শক এখনো বিপুল। সেই দর্শকদের কথা মাথায় রেখে ২৯ আগস্ট মুক্তি পাচ্ছে ‘পরম সুন্দরী’। ছবির ট্রেলার ও গান মুক্তির পরই যেভাবে আলোচনায় এসেছে, তাতে ধারণা করা হচ্ছে, মুক্তির পর বড় দর্শকসমাগম ঘটবে। বলিউডপ্রেমীদের জন্য ‘পরম সুন্দরী’ যে এক মিষ্টি প্রেমের সুবাস ছড়িয়ে দেবে, সেই আভাস মিলেছে মুক্তিপ্রাপ্ত গান আর ট্রেলারেই। এখন কেবল অপেক্ষা, সিনেমা হলে গিয়ে সেই প্রেমঘেরা আবহ উপভোগ করার।