গাড়ির মধ্যে যৌনতা, তুমুল বিতর্ক ‘টক্সিক’ নিয়ে

গাড়ির মধ্যে যৌনতা, তুমুল বিতর্ক ‘টক্সিক’ নিয়ে
দক্ষিণি তারকা যশ অভিনীত সিনেমা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস’–এর টিজার ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। ‘অশালীন’ দৃশ্য থাকার অভিযোগে এবার বিষয়টি গড়াল ভারতের কর্ণাটক রাজ্য নারী কমিশন পর্যন্ত। অভিযোগের পর কমিশন সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনকে (সিবিএফসি) চিঠি দিয়ে ‘যথাযথ ব্যবস্থা’ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
গত সপ্তাহেই এসেছে গীতু মোহনদাস পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস’–এর টিজার। এর শুরুতেই দেখা যায়, একটি গাড়ির ভেতরে এক নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে রয়েছেন যশ। এর পরপরই একাধিক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করার দৃশ্য দেখানো হয়। এই টিজার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। গতকাল সোমবার ভারতের আম আদমি পার্টি (আপ) কর্ণাটক রাজ্য নারী কমিশনের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করে টিজারের কিছু দৃশ্য নিয়ে আপত্তি জানায়।
যশের ‘টক্সিক’ ঘিরে আইনি জটিলতা
ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আম আদমি পার্টির কর্ণাটক শাখার নারী সংগঠনের নেত্রীরা রাজ্য নারী কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দেন এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। তাঁদের দাবি, টিজারটি সরিয়ে নেওয়া হোক।
অভিযোগ পাওয়ার পর কর্ণাটক রাজ্য নারী কমিশন সিবিএফসিকে চিঠি লিখে বিষয়টি নিয়ে ‘যথাযথ ব্যবস্থা’ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে।
চিঠিতে আপের রাজ্য সম্পাদক উষা মোহন দাবি করেন, ‘এই সিনেমার টিজারে থাকা অশালীন ও স্পষ্ট দৃশ্য নারী ও শিশুদের সামাজিক কল্যাণের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। কোনো বয়সভিত্তিক সতর্কতা ছাড়াই এই দৃশ্যগুলো প্রকাশ্যে আনা হয়েছে, যা নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং কন্নড় সংস্কৃতিকে অপমান করে।’
সমাজে, বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর এর ‘নেতিবাচক প্রভাবের’ কথা উল্লেখ করে দলটি নারী কমিশনের কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে টিজারটি নিষিদ্ধ করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘আম আদমি পার্টির নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা নারী কমিশনকে অনুরোধ করছি, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার এবং রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।’
এদিকে দলটির রাজ্য সম্পাদক উষা মোহনের করা আবেদনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কমিশনের সচিব সিবিএফসিকে লেখা চিঠিতে বলেন, ‘নিয়ম অনুযায়ী আবেদনটি যাচাই করে উল্লিখিত বিষয়ের ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া এবং এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।’
‘টক্সিক’ সিনেমা নিয়ে কী জানা যাচ্ছে
‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস’–এর টিজার প্রকাশ করা হয় ৮ জানুয়ারি, অভিনেতা যশের জন্মদিন উপলক্ষে। অ্যাকশনধর্মী এই টিজারে শুরুতেই দেখা যায়, গাড়ির ভেতরে এক নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে রয়েছেন যশ। এরপরই একের পর এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার দৃশ্য দেখানো হয়।
সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন গীতু মোহনদাস। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুক্মিণী বসন্ত, নায়নতারা, কিয়ারা আদভানি, তারা সুতারিয়া, হুমা কুরেশি, অক্ষয় ওবেরয়, সুদেব নায়ার প্রমুখ। সিনেমাটির চিত্রনাট্য যৌথভাবে লিখেছেন যশ ও গীতু মোহনদাস।
সিনেমাটি আগামী ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।