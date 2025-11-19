এখন কেমন আছেন ধর্মেন্দ্র
মৃত্যুর গুজবের মাঝেই গত বুধবার সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। শ্বাসকষ্ট অনুভব করলে মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল অভিনেতাকে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আপাতত তাঁর চিকিৎসা বাসায়ই চলবে।
অভিনেতার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে এক সপ্তাহ ধরে অপেক্ষায় আছেন ভক্তরা। এবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে অভিনেতার সর্বশেষ অবস্থা জানিয়েছে হাসপাতাল-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র। সূত্রটি জানিয়েছে, ‘ধর্মেন্দ্র এখন ভালো আছেন, আগের তুলনায় তিনি অনেকটা সুস্থ।’
মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোয় অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। টেলিগ্রাফ, ইন্ডিয়া টুডে, ইকোনমিকস টাইমস, জি নিউজসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম মৃত্যুর খবর দেয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিত্রনাট্যকার জাবেদ আখতার শোক জানিয়ে পোস্টও দেন। এরপর অভিনেতার মেয়ে এশা দেওল জানান, মৃত্যুর খবরটি গুজব। ইনস্টাগ্রামে এক বিবৃতির মাধ্যমে তিনি জানান, অভিনেতার অবস্থা স্থিতিশীল। এ খবরের মাঝেই বুধবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বাড়ি ফেরেন এই অভিনেতা।
অসুস্থ অবস্থায় ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্য থেকে বলিউডের তারকারা। হেমা মালিনী, সানি দেওল, ববি দেওলসহ বলিউড তারকাদের মধ্যে সালমান খান, শাহরুখ খানকে হাসপাতালে দেখা যায়। আমির খানও তাঁর বান্ধবী গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যান।