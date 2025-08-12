বলিউড

সারার ৩০–এ পা, রইল ৩০টি ছবি

তিনি নাকি বলিউডে অভিনয় করার জন্যই জন্মেছিলেন। যখন মাত্র কথা বলতে শিখেছেন, তখন হাতের কাছে যেকোনো প্যাকেট ধরে বলতেন, ‘ওয়াশিং পাউডার নিমমা।’ ‘নিরমা’ উচ্চারণ করতে পারতেন না! তিন বছর বয়সে স্কুলে ভর্তির সময় তাঁর মা অনেক বুঝিয়ে তাঁকে পাঠালেন প্রধান শিক্ষিকার ঘরে। সেখানে প্রবেশ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি গাইতে শুরু করেন, ‘দমাদম মাস্ত কালান্দার, আলিদা প্যায়লা নাম্বার...’। ছোট্ট সারার আজ জন্মদিন।  ৩০-এ পা দিলেন অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় এই তারকাকন্যা, প্রায় নতুন নতুন ছবি শেয়ার করেন। তাঁর ইনস্টাগ্রাম থেকে ৩০টি ছবি রইল ভক্তদের জন্য।

১ / ৩০
১২ আগস্ট ১৯৯৫ মুম্বাইয়ে সাইফ আলী খান ও অমৃতা সিংয়ের ঘরে জন্ম নিলেন সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২ / ৩০
ফুপু সাবা আলী খানের সঙ্গে সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৩ / ৩০
মা–বাবার বিচ্ছেদের পর মায়ের স্নেহে বেড়ে উঠেছেন সারা। এক কালের আলোচিত নায়িকা অমৃতা সিংয়ের কোলে ছিল সারার নিশ্চিন্ত শৈশব
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৪ / ৩০
বন্ধুদের মধ্যে চঞ্চল, পড়াশোনায় মনোযোগী সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৫ / ৩০
অবশ্য তখন মা–বাবার নামের গুণেই হোক আর গানের গুণেই হোক, ভর্তি হতে পেরেছিলেন স্কুলে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৬ / ৩০
তবে বরাবরই বাড়াবাড়ি রকমের ভালো ছাত্রী ছিলেন তিনি। তাই যখন তাঁর মা অমৃতা সিংকে মেয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, ‘আপনার মেয়ে ইউসিএলএতে (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস) পড়েন? গর্বিত মা বললেন, ‘না, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৭ / ৩০
পরের প্রশ্ন, কোন সাবজেক্ট, ফিল্ম নাকি অ্যাক্টিং? মা বললেন, ‘ইতিহাস আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান।’
৮ / ৩০
কৈশোরে ওজন সমস্যা ভুগেছেন সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৯ / ৩০
২০১৩ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা
১০ / ৩০
কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানে পড়াশোনা শুরু
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১১ / ৩০
সেই চার বছরের পড়াশোনা সারা আলী খান শেষ করেছেন মাত্র তিন বছরে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১২ / ৩০
প্রত্যেক সেমিস্টারে অতিরিক্ত এক বা একাধিক কোর্স নিয়েছেন। তাঁর নাকি বলিউডে আসার জন্য তর সইছিল না
১৩ / ৩০
তাই যত দ্রুত সম্ভব পড়াশোনার পাট চুকিয়ে দেশে ফিরেছেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১৪ / ৩০
আসলে বলিউডে এসেছেন। তবে পড়াশোনা করতেও ভালোবাসতেন তিনি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১৫ / ৩০
তাই সেখানে রেকর্ড নম্বর পেয়ে বাবা সাইফ আলী খান আর মা অমৃতা সিংকে গর্বিত করেছেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১৬ / ৩০
তাঁর দাদা উপমহাদেশের প্রখ্যাত ক্রিকেটার নবাব মনসুর আলী খান পতৌদি আর দাদি প্রখ্যাত অভিনেত্রী, সত্যজিৎ রায়ের নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১৭ / ৩০
২০১৬ সালে মাত্র তিন বছরে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে দেশে ফেরা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১৮ / ৩০
সারা আলী খান
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
১৯ / ৩০
২০১৭ সালে প্রথম ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। সেটা ছিল ‘কেদারনাথ’
ছবি: আইএমডিবি
২০ / ৩০
সারা আলী খান
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২১ / ৩০
‘কেদারনাথ’ মুক্তির পর সমালোচকদের প্রশংসা পায়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২২ / ৩০
ভাই ইব্রাহিমের সঙ্গে মুহূর্ত পরিবারের বন্ধন ছবিতে ধরা পড়েছে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৩ / ৩০
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই নতুন নতুন ছবি শেয়ার করেন সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৪ / ৩০
আরেক ছবিতে সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৫ / ৩০
করোনা সারার ক্যারিয়ারকে বাধাগ্রস্ত করেছে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৬ / ৩০
‘কুলি নাম্বার ওয়ান’, ‘অ্যাতরঙ্গি রে’, ‘গ্যাসলাইট’ সিনেমাগুলো ওটিটিতে মুক্তি পায়। কোনোটিই সেভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৭ / ৩০
ভাই ও বাবার সঙ্গে সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৮ / ৩০
ভাই ইব্রাহিমের সঙ্গে আরেক ছবিতে সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
২৯ / ৩০
সমুদ্রসৈকতে সারা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৩০ / ৩০
শাড়িতে সারা আলী খান
ছবি: ইনস্টাগ্রাম
