৪ দিনে কত আয় করল রাশমিকা-আয়ুষ্মানের সিনেমা

৪ দিনে কত আয় করল রাশমিকা-আয়ুষ্মানের সিনেমা
ম্যাড্ডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবি হলো ‘থামা’। দেওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। ‘থামা’ ছবির রোমান্টিক জুটি আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা। মুক্তির পর প্রথম চার দিনে ভালো ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।
৪ দিনে ৬৫ কোটি
২১ অক্টোবর মুক্তির পর প্রথম চার দিনে ‘থামা’ সিনেমাটি ৬৫ কোটি রুপি আয় করেছে। প্রথম দিনে ২৫ রুপি আয় করে দারুণ শুরু করেছিল এটি। সে তুলনায় চতুর্থ দিনের আয় ৯ দশমিক ৫৫ কোটি রুপি। ম্যাড্ডকের হরর কমেডি ইউনিভার্সের আগে সব ছবি হিট ও সুপারহিট হলেও ‘থামা’র চতুর্থ দিনের আয় শঙ্কার মুখে ফেলেছে। এখন সিনেমাটি ঘুরে দাঁড়াতে পারে কি না, সেটাই দেখার বিষয়।
বড় বাজেটের ঝুঁকি
ছবিটি তৈরি করতে নির্মাতারা খরচ করেছেন ১৪৫ কোটি রুপি। তাই বাজেট ফেরত পাওয়ার জন্য আয় বাড়াতে হবে। তা না হলে, ‘থামা’ প্রথমবারের মতো হরর-কমেডি ইউনিভার্সের মধ্যে বাজেট ফেরত দিতে ব্যর্থ হতে পারে।
আয়ুষ্মানের সাফল্য
‘থামা’ এখনো আয়ুষ্মানের আগের ছবির তুলনায় ভালো পারফরম্যান্স করছে। মুক্তির প্রথম দিনে ছবিটি অতিক্রম করেছে আয়ুষ্মানের ‘অ্যান অ্যাকশন হিরো’র (₹১১ দশমিক ৩ কোটি রুপি) মোট আয়। পঞ্চম দিনের শেষে ‘থামা’ এই নায়কের ২০২৩ সালের হিট ‘ড্রিম গার্ল ২’ প্রথম সপ্তাহের আয় (৬৭ কোটি রুপি) ছাড়িয়ে যেতে পারে।
আইএমডিবি রেটিং
২১ অক্টোবর মঙ্গলবার মুক্তির পর ছবিটি সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। বর্তমানে ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবিতে এটির রেটিং ৬ দশমিক ৫।
