গায়ক পলাশের সঙ্গে গোপন প্রেম? মুখ খুললেন নন্দিকা

গায়ক পলাশের সঙ্গে গোপন প্রেম? মুখ খুললেন নন্দিকা
বলিউডের আলোচিত গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক নন্দিকা দ্বিবেদীর নাম জড়িয়েছে। বলা হচ্ছে, নন্দিকার সঙ্গে পলাশের গোপন প্রেম রয়েছে।
পলাশ মুচ্ছল ও স্মৃতি মান্ধানার বিয়েবাড়িতেও ছিলেন নন্দিকা। বিয়েবাড়িতে তোলা পলাশের সঙ্গে কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
এর আগে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, বিয়েবাড়িতে এক নারীকে চুম্বন করেন পলাশ। সেই নারীই নন্দিকা দ্বিবেদী। নন্দিকার জন্য স্মৃতি ও পলাশের সম্পর্কে চিড় ধরেছে।
বিষয়টি নিয়ে চর্চার মধ্যে মুখ খুলেছেন নন্দিকা, গোপন সম্পর্কের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নন্দিকা লিখেছেন, ‘কয়েক দিন ধরে একটি বিষয়ে আমাকে নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, বিষয়টি অন্যের জন্য খুবই ব্যক্তিগত। বলা হচ্ছে, আমি নাকি অন্যের সম্পর্ক নষ্ট করেছি। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, অভিযোগটি একেবারেই সত্যি নয়। বিষয়টির সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে পড়াটা খুবই বেদনাদায়ক।’
নন্দিকার ভাষ্য, ‘কোনো সত্যতা ছাড়াই এ ধরনের গল্প ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মাধ্যমে যেভাবে খবর ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে যে কারও সম্মান নষ্ট হতে পারে।’
গুজব বন্ধের অনুরোধ করে তিনি লিখেছেন, ‘দয়া করে বুঝুন, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা আমার জন্য কতটা কষ্টকর। আমি আর মিথ্যা অভিযোগে দোষী হতে পারছি না। যারা আমাকে ভালোবাসে, তারা এই ধরনের মিথ্যা খবরে কষ্ট পাচ্ছে। আমার মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছি। আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অনুরোধ করছি, এই ধরনের গুজব বন্ধ হোক। আমার বিশ্বাস, একদিন আসল সত্য প্রকাশিত হবে।’
এর আগে মেরি ডি’কস্তা নামে আরেক নারীর সঙ্গে পলাশের সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। মেরি জানান, পলাশের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।
২৩ নভেম্বর ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে পলাশের বিয়ের কথা ছিল। বাগ্দান থেকে গায়েহলুদও সেরেছেন তাঁরা। তবে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা আটকে গেছে। এর মধ্যে স্মৃতির ভাইসহ বন্ধুরা পলাশকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছেন।
বিয়েটা আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে স্মৃতি মান্ধানা ও পলাশ মুচ্ছল মুখে কুলুপ এঁটেছেন।
কে এই নন্দিকা
নন্দিকা পেশায় নৃত্যশিল্পী ও নৃত্য পরিচালক। মুম্বাইয়ে থাকেন। পড়াশোনা করেছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। নৃত্যশিল্পী হিসেবে বলিউডে যথেষ্ট পরিচিত তিনি। একাধিক বলিউড অভিনেত্রীর নাচে সহযোগী হিসেবে দেখা গেছে নন্দিকাকে।
বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার জুটি বসকো–সিজারের সঙ্গে কাজ করেন নন্দিকা। সেই সূত্রেই স্মৃতি ও পলাশের বিয়েতে কোরিওগ্রাফির দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি মিউজিক ভিডিওর নৃত্য পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।