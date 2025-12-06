স্মৃতি-পলাশের বিয়েটা হবে? পলক বললেন...

স্মৃতি-পলাশের বিয়েটা হবে? পলক বললেন...
বাগ্দান, গায়েহলুদ থেকে সংগীত অনুষ্ঠান—ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা ও বলিউডের গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে ছিল।
প্রায় পাঁচ বছর ধরে চুটিয়ে প্রেম করেছেন স্মৃতি ও পলাশ। মহারাষ্ট্রের সাংলিতে স্মৃতির বাড়িতে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করা হয়। দুই তারকার বিয়ে বলে কথা, কোনো খামতি ছিল না।
গত ২৩ নভেম্বর চার হাত এক হওয়ার কথা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়নি। স্মৃতির বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিয়ে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
এর মধ্যে পলাশের সঙ্গে অন্য নারীর সম্পর্ক নিয়ে বেশ চর্চা চলছে। কেউ কেউ বলছেন, স্মৃতি ও পলাশের বিয়েটা আর হবে না। বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জনের মধ্যে মুখ খুললেন পলাশের বোন পলক মুচ্ছল।
বিয়েটা হবে? বিষয়টি নিয়ে পলক বলেন, ‘দুই পরিবারই খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দয়া করে গুজব ছড়াবেন না। আমরা নিজেদের মতো করে সময় নিচ্ছি, সবকিছু ভালো হলে অফিশিয়াল ঘোষণা দেওয়া হবে।’
এই সময় দুই পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষা ও ইতিবাচক থাকার ওপর জোর দেন গায়িকা। পলক বলেন, ‘এখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ইতিবাচকতা। আমরা চাই না কেউ অনুমান বা গুজবের মাধ্যমে পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করুক। দুই পরিবারই সুস্থ হয়ে উঠলে নতুন তারিখ ঠিক করা হবে।’
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিয়ে বাতিল নয়, শুধু পিছিয়েছে। উভয় পরিবারই দ্রুত কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার পথে এগোচ্ছে এবং সবকিছু স্বাভাবিক হলেই বিয়ের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।
আজকাল অবলম্বনে