অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে নিয়ে সব গুঞ্জন ওড়ালেন নির্মাতারা

অন্তঃসত্ত্বা দীপিকাকে নিয়ে সব গুঞ্জন ওড়ালেন নির্মাতারা
বলিউডে একজন অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবনের খবর যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তত দ্রুতই শুরু হয় নানা জল্পনা। এবার যেমন হলো দীপিকা পাড়ুকোনকে ঘিরে।
সম্প্রতি দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন—এমন ঘোষণা দিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এ সুখবর ভক্তদের আনন্দ দিলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় অন্য এক আলোচনা—এবার কি কমে যাবে দীপিকার কাজের পরিধি? বড় বাজেটের ছবিতে কি তাঁর ভূমিকা ছোট হয়ে আসবে?
বিশেষ করে ‘রাকা’ ছবিতে দীপিকার চরিত্র নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ায়। অনেকে ধরে নিতে শুরু করেন, গর্ভাবস্থার কারণে হয়তো তাঁর স্ক্রিনটাইম কমিয়ে দেওয়া হবে।
কিন্তু ছবির নির্মাতারা এ ধারণাকে সরাসরি ‘ভিত্তিহীন’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ভাষায়, দীপিকা এ ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং শুটিং পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগোচ্ছে।
বরং সেটে কাজের পরিবেশকে তাঁরা বর্ণনা করেছেন ‘প্রাণশক্তিতে ভরপুর’ হিসেবে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তন তাঁর পেশাদার প্রতিশ্রুতিকে প্রভাবিত করছে—এমন কোনো লক্ষণ তাঁরা দেখছেন না।
দীপিকা শুধু শুধু উপস্থিত থাকছেন না; বরং ছবির অ্যাকশন দৃশ্যেও অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অবশ্যই প্রয়োজনীয় সতর্কতা মেনে।
আল্লু অর্জুন অভিনীত ছবিটি পরিচালনা করছেন অ্যাটলি। বড় বাজেট ও অ্যাকশনধর্মী এই প্রজেক্টে দীপিকার ভূমিকা যে কেন্দ্রীয়, তা নির্মাতাদের বক্তব্যেই পরিষ্কার।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে