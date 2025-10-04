বাগ্দান সারলেন রাশমিকা–বিজয়, বিয়ে কবে
সরাসরি নিজেদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি; বিজয় দেবারকোন্ডা ও রাশমিকা মান্দানা একে অপরকে উল্লেখ করেছেন ‘কাছের বন্ধু’ হিসেবে। গত কয়েক বছরে এই দক্ষিণি তারকা জুটির বাগ্দানের গুঞ্জন ছড়িয়েছে বহুবার। তবে এবার তাঁরা নাকি সত্যি সত্যি বাগ্দান সেরেছেন। দুই তারকার ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে খবরটি প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে বাগ্দানের এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা বিয়ে করবেন।
তবে রাশমিকা ও বিজয় এখনই তাঁদের বাগ্দান বা বিয়ের ঘোষণা দিতে চান না। সূত্র বলছে, তাঁরা ব্যক্তিগত সময়টিকে আলোচনার বাইরে রাখতে চান, তাই কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি।
এরই মধ্যে রাশমিকার সাম্প্রতিক একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্ট আরও জল্পনা বাড়িয়েছে। তিনি সেখানে শাড়ি পরে তোলা কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছিলেন, যা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। অনেক ভক্তই ধারণা করছেন, ছবিগুলো তাঁর বাগ্দানের অনুষ্ঠানের পোশাকেই তোলা।
দশেরা উৎসবের দিন রাশমিকা নিজের ইনস্টাগ্রামে ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও কপালে টিলক পরা একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছিলেন, ‘হ্যাপি দশেরা, মাই লাভস...। এ বছর আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ, দর্শকদের ভালোবাসায় আমার “থামা” সিনেমার ট্রেলার ও গানের প্রতি প্রতিক্রিয়া অভূতপূর্ব। তোমাদের মেসেজ ও নিরন্তর সমর্থন আমার প্রতিটি মুহূর্তকে আরও আনন্দময় করে তুলেছে। খুব শিগগির প্রচারণায় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।’
যদিও বিজয় ও রাশমিকার একসঙ্গে ছুটি কাটানো বা ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর নানা খবর ইতিমধ্যেই ছড়িয়েছে। তাঁরা কখনো প্রকাশ্যে সম্পর্কের বিষয়টি স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। এ পর্যন্ত তাঁদের পক্ষ থেকে বাগ্দান বা বিয়ে—কোনো কিছুরই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
রাশমিকা এখন ব্যস্ত ‘ককটেল ২’ সিনেমার শুটিংয়ে। সামনে অভিনেত্রীকে দেখা যাবে আদিত্য সারপোতদারের হরর-কমেডি চলচ্চিত্র ‘থামা’-তে, যেখানে তাঁর বিপরীতে আছেন আয়ুষ্মান খুরানা। ছবিটিতে আরও রয়েছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি, পরেশ রাওয়ালসহ একাধিক অভিনয়শিল্পী। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২১ অক্টোবর।
অন্যদিকে বিজয় দেবরাকোন্ডাকে সর্বশেষ দেখা গেছে গৌতম তিন্নানুরি পরিচালিত তেলেগু স্পাই অ্যাকশন-থ্রিলার ‘কিংডম’-এ।