‘গত এক বছরে কেউ আমাকে ডাকেনি’, ক্যানসারে আক্রান্ত অভিনেত্রী হিনার আক্ষেপ
ক্যানসার জয় করে কাজে ফিরেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী হিনা খান। এক বছর পর নতুন সেলিব্রিটি শো নিয়ে ছোট পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে। তবে কাজে ফিরলেও অভিনেত্রী অনুভব করছেন, ইন্ডাস্ট্রির মানুষেরা এখনো তাঁর সঙ্গে কাজ করতে দ্বিধায় আছেন।
অসুস্থতার কারণে গত এক বছরে হিনার অনেক কাজ আটকে যায়। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, এখন তিনি সেসব কাজ করতে তৈরি আছেন। তবে কেউ সরাসরি না বললেও হিনার মনে হয়েছে, অনেকেই এখনো সন্দিহান, তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন কি না।
পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিনা বলেন, ‘যেকোনো কাজের জন্য প্রস্তুত আছি। গত এক বছরে কেউ আমাকে ডাকেনি। অনেক প্রস্তাবও তখন আটকে যায়। তবে এখন সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত আছি, অনুগ্রহ করে আমাকে ডেকো।’
কালারস টিভিতে ‘পতি পত্নী অওর পাঙ্গা’ শো নিয়ে ফিরছেন হিনা খান। শোতে তারকা দম্পতিরা অংশ নেবেন। এই শোতে যুক্ত হওয়া হিনার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কারণ, স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। হিনা জানান, তিনি ক্লান্ত বোধ করলেও কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত আছেন।
হিনা বলেন, ‘এই শোয়ের সিদ্ধান্ত আমার জন্য বড় পদক্ষেপ ছিল। এটা আমার স্বাস্থ্যের জন্য কঠিন পরীক্ষা। তবে এখন পর্যন্ত ভালোই চলছে, একটু ক্লান্তি লাগে, তা ছাড়া সব ঠিক আছে। এখনই দীর্ঘমেয়াদি কাজে যুক্ত হতে চাই না। তবে সিনেমার প্রস্তাব যদি আসে, আমাকে যোগ্য মনে করা হয়, তাহলে কেন নয়।’
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি