মা হওয়ার পর ফিরছেন ক্যাটরিনা, তবে...

মা হওয়ার পর ফিরছেন ক্যাটরিনা, তবে...
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ মা হওয়ার পর আবারও অভিনয়জগতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবে এবার তিনি শুধু চলচ্চিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান না, বরং ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও কাজ করার কথা ভাবছেন।
গত বছরের ৭ নভেম্বর পুত্রসন্তানের বাবা-মা হয়েছেন বলিউড দম্পতি ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ। কৌশল পরিবারের নতুন সদস্যের নাম তাঁরা রেখেছেন বিহান। দীর্ঘ সময় অভিনয়জগৎ থেকে দূরে আছেন ক্যাট।
জানা গেছে, ক্যাটরিনা নতুন নতুন গল্পের চিত্রনাট্য পড়া এবং বাছাই করা শুরু করেছেন। তিনি খুব ভেবেচিন্তে তাঁর পরবর্তী প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেবেন। ২০২৭ সালের শেষ দিকে তিনি তাঁর নতুন সিনেমা বা অন্য কোনো প্রকল্পের শুটিং শুরু করতে পারেন। কোনো কাজেই তাড়াহুড়া করতে চান না তিনি।
ওটিটিতে নজর
প্রথমবারের মতো কোনো ওয়েব সিরিজ বা ডিজিটাল প্রকল্পে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ক্যাটরিনা। কারণ, বর্তমান সময়ে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলো শিল্পীদের জন্য দারুণ সুযোগ তৈরি করছে। মা হওয়ার পর এখন তিনি এমন চরিত্র খুঁজছেন, যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং পেশাগত জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
বড় পর্দা থেকে দূরে
ক্যাটরিনা কাইফকে সর্বশেষ ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মেরি ক্রিসমাস’ চলচ্চিত্রে দেখা গিয়েছিল। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণি তারকা বিজয় সেতুপতি। এর পর থেকে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এবং গণমাধ্যম থেকে কিছুটা দূরেই ছিলেন।
২০২১ সালে ক্যাটরিনা আর ভিকি কৌশল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ক্যাটরিনা ‘ওয়েলকাম’, ‘জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা’ এবং ‘এক থা টাইগার’–এর মতো ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্রের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর ভক্তরা এখন বড় পর্দা কিংবা ওটিটি—যেকোনো মাধ্যমে তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।