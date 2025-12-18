‘উনি তো পুরোপুরি সানি দেওল’
আবেগ, স্মৃতি আর নতুন প্রত্যাশার মেলবন্ধনে আবেগঘন হয়ে উঠেছিল ‘বর্ডার ২’-এর টিজার প্রকাশ। গত সোমবার এক মাল্টিপ্লেক্সে অনুরাগ সিং পরিচালিত ছবিটির টিজার প্রকাশ করা হয়। নকল বন্দুক, মেশিনগানসহ নানা আগ্নেয়াস্ত্রে সাজানো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান ও আহান শেঠি। টিজার প্রকাশের পাশাপাশি শিল্পীদের কথায় বারবার উঠে আসে সহশিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আগের বর্ডার-এর সাফল্য ও প্রেরণার কথা।
১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া জে পি দত্ত পরিচালিত ‘বর্ডার’ সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত এক আলোচিত ওয়ার অ্যাকশন ড্রামা। বক্স অফিস সাফল্যের পাশাপাশি ছবিটি দর্শকের মনে জায়গা করে নেয়।
গানগুলো আজও জনপ্রিয়। সেই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সানি দেওল, জ্যাকি শ্রফ, অক্ষয় খান্না, সুনীল শেঠি, টাবু, পূজা ভাট ও রাখি। দীর্ঘদিনের আলোচনা শেষে এবার প্রকাশ্যে এসেছে বর্ডার ২-এর টিজার। সিকুয়েলেও ফিরেছেন সানি দেওল। প্রথমবার ‘বর্ডার’-এর পরিসরে যুক্ত হয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, আহান শেঠি ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ।
টিজার লঞ্চের মঞ্চে ইউনিফর্মের শক্তির কথা তুলে ধরেন সানি দেওল। তিনি বলেন, ‘ইউনিফর্ম পরার অনুভূতি একজন অভিনেতাকে চরিত্রের গভীরে পৌঁছে দেয়। ইউনিফর্ম গায়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। মনে হয়, আমিও একজন সৈনিক। আমরা হয়তো আসল সৈনিকদের মতো কঠোর প্রশিক্ষণ নিই না, কিন্তু আবেগটা একই থাকে। এই ইউনিফর্মই আমাদের শক্তির ৯৯ শতাংশ দেয়, বাকি অংশটা আমাদের সামান্য চেষ্টায় পূরণ করতে হয়।’
সানি দেওলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান বরুণ ধাওয়ান। তিনি বলেন, ‘শুরুতে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সানি স্যারের সঙ্গে কাজ করাটা আমার ক্যারিয়ারের বড় প্রাপ্তি। উনি শুটিং শুরুর আগেই সেটে এসে আমাদের কাজ দেখতেন। কোনো নির্দেশ দেননি, শুধু উপস্থিতি দিয়েই আমাকে স্বস্তি দিয়েছেন।’
বরুণ আরও বলেন, ‘প্রথম দিন শুটিংয়ের সময় উনি আমার চরিত্রের নাম ধরে চিৎকার করেছিলেন। আমি তখন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি অনুরাগ সিংকে (পরিচালক) বলি যে উনি তো পুরোপুরি সানি দেওল! অনুরাগ সিং আমাকে হেসে বলেছিলেন, সানি দেওল তো এমনই করবেন। তখন নিজেকে নিজে চিমটি দেখছিলাম, সবকিছু সত্যি কি না। ছোটবেলা থেকে উনি আমার হিরো। এখনো মনে আছে, চন্দন সিনেমা হলে গিয়ে বর্ডার দেখেছিলাম।’
‘বর্ডার ২’-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আহান শেঠি। শুটিংয়ের শুরুতে চাপের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘প্রথম এক-দুই দিন খুব নার্ভাস ছিলাম। বাবা আমাকে বলেছিলেন, “সৎ থেকো, কাজটা উপভোগ করো, আর বর্ডার-এর সঙ্গে তুলনা কোরো না।”’ বাবার সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গে আহান বলেন, ‘চাপ থাকেই। বাবার ১০ শতাংশও হতে পারলে নিজেকে সফল মনে করব।’
‘বর্ডার ২’-এ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও সৈন্যদের বীরত্বের ঝলক দেখা গেছে। ছবির নারী চরিত্রে আছেন মোনা সিং, অন্যা সিং, সোনম বাজওয়া ও নবাগত মেধা রানা। ‘বর্ডার ২’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি।