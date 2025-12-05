বলিউড

‘টিভিতে কাজ করতে করতে আমরা আলস হয়ে যাই’

কপিল শর্মা। শিল্পীর ফেসবুক থেকে

শারীরিক গঠনে বদল এনে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ নজর কাড়ছেন জনপ্রিয় কমেডিয়ান ও অভিনেতা কাপিল শর্মা। নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার এই প্রয়াস নিয়ে তিনি খোলামেলা কথা বলেছেন ভ্লগার ভারতী সিং ও হর্ষ লিম্বাচিয়ার সঙ্গে। কাপিল জানিয়েছেন, এটা কোনো নির্দিষ্ট প্রজেক্টের জন্য নয়; বরং স্বাস্থ্যকর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্যই তাঁর এ সিদ্ধান্ত।

 আলোচনার এক পর্যায়ে কাপিল বলেন, ‘“ফিরঙ্গি”র সময় আমি আরও ফিট ছিলাম। এবার ঠিক করেছি, ফিল্ম আসুক বা না আসুক, ফিট থাকবই। কারণ, টিভিতে কাজ করতে করতে আমরা আলসে হয়ে যাই। টিভিতে ওজন বাড়ল কি কমল, এর কোনো হিসাবই চলে না। কাজ চলতেই থাকে, মানুষ শুধু সোফায় বসে থাকে, পরিশ্রম বলতে কিছুই নেই। মাথাটা শুধু কাজ করে, শরীরের কোনো ব্যায়াম হয় না।’

কপিলের এই খোলামেলা মন্তব্যে সহজেই বোঝা যায় যে নিজেকে ফিট রাখার ক্ষেত্রে এখন তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস।

কাপিল শর্মার টিভি–যাত্রা
ভারতীয় টিভির সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডিয়ানদের একজন কপিল শর্মা। ২০০৭ সালে ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ’ জিতে প্রথম জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি পান তিনি। এরপর ‘কমেডি সার্কাস’-এ একের পর এক মৌসুম দিয়ে নিজের অবস্থান পাকা করেন।
২০১৩ সালে কপিলের তৈরি শো ‘কমেডি নাইটস উইথ কপিল’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, যা তাঁকে টিভির শীর্ষ তারকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। পরে ২০১৬ সালে শুরু হয় ‘দ্য কপিল শর্মা শো’, যা আজও দর্শকদের কাছে সমান জনপ্রিয়। সেলিব্রিটিদের সঙ্গে তাঁর আড্ডা, রসিকতা আর অনন্য স্টাইল তাঁকে ভারতীয় টিভি জগতের ব্যতিক্রমী মুখ করে তুলেছে।

‘কিস কিসকো প্যায়ার কারোঁ ২’: নতুন হাসির দুনিয়ায় আবার কাপিল
কপিলের সাম্প্রতিক সিনেমা ‘কিস কিসকো প্যায়ার কারোঁ ২’ ২০১৫ সালের তাঁর কমেডি সিনেমার সিকুয়েল। নতুন ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন হীরা ওয়রিনা, তৃধা চৌধুরী, পারুল গুলাটি ও আয়েশা খান। আরও আছেন সুশান্ত সিং, প্রয়াত আসরানি, অখিলেন্দ্র মিশ্র, বিপিন শর্মা, জেমি লিভার, স্মিতা জয়কর ও সুফরিয়া শুক্লা।

ট্রেলারে দেখা গেছে, আগের মতোই এবারও তিন ‘স্ত্রী’র গোপন পরিচয় লুকিয়ে রাখতে গিয়ে নানান বিপাকে পড়বেন কপিল। ভুল-বোঝাবুঝি, মজার মোচড় আর দম ফাটানো কমেডিতে ভরপুর হবে ছবিটি। এবারের কিস্তির কাহিনি লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন অনুকল্প গোস্বামী। ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে ১২ ডিসেম্বর।
