‘ভুল করলে পাপা আছেন’
‘আমি ভীষণ নার্ভাস। এই প্রথমবার আপনাদের সামনে মঞ্চে দাঁড়ালাম। দু-তিন রাত ধরে আমি আমার বক্তৃতা বারবার মুখস্থ করেছি। এতটাই নার্ভাস যে টেলিপ্রম্পটারে লিখে রেখেছি। যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, তাই কাগজে লিখে এনেছি, আর সঙ্গে টর্চও এনেছি।’ মঞ্চে উঠেই এই কথাগুলো বললেন শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। বলতে বলতেই পকেট থেকে বের করেন কাগজের টুকরা, ছোট টর্চ বের করে দেখালেন। স্বভাবসুলভ রসিকতার মেজাজ নিয়ে মঞ্চে এলেন শাহরুখ। এসেই উল্টো ঘুরলেন। দেখা গেল, পিঠে সাঁটা কাগজে লেখা আরিয়ানের বক্তব্য, হাসিতে ফেটে পড়লেন সবাই।
বড় পরিসরে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন আরিয়ান, তবে অভিনেতা হিসেবে নয়, পরিচালক হিসেবে। নেটফ্লিক্সের ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ সিরিজ দিয়েই শুরু হচ্ছে তাঁর যাত্রা।
ছোটবেলা থেকেই ক্যামেরার সামনে নয়, পেছনেই থাকতে চেয়েছেন আরিয়ান। বরাবরই পরিচালক হওয়ার বাসনা ছিল তাঁর। বাবার খ্যাতির চাপ এড়াতে তিনি কখনো অভিনয়ের স্বপ্নকে লালন করেননি। কারণটা সহজ—অকারণে কিংবা কারণে বাবার সঙ্গে তুলনার বোঝা তিনি বহন করতে চাননি। তবে এ-ও মানেন, বাবাই তাঁর সবচেয়ে বড় সাহস, সমর্থন আর অবলম্বন। যশ রাজ ফিল্মস স্টুডিওতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাত জোড় করে বললেন, ‘ভুল করলে পাপা আছেন। আমার যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, পাপা আছেন আমাকে সামলানোর জন্য। এরপরও যদি কিছু ভুল করি, অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। এটা আমার প্রথম কাজ।’
সে মুহূর্তে মঞ্চে বসা শাহরুখ খানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবল ছেলের দিকে। একটুও চোখ সরাননি তিনি। আবেগঘন সেই দৃশ্য দেখে উপস্থিত অনেকেই আপ্লুত হন। কিছুক্ষণ পর আরিয়ান আহ্বান জানান তাঁর মা গৌরী খানকে। গৌরী এ সিরিজের প্রযোজক। মাকে মঞ্চে ডেকে এনে আরিয়ান জানান, তাঁর প্রথম কাজটিকে ঘিরে মা-বাবার আশীর্বাদই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। শাহরুখ, গৌরী আর আরিয়ান—এই তিনজন একসঙ্গে মঞ্চে আসায় মুহূর্তটি হয়ে ওঠে স্মরণীয়।
‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’-এর ট্রেলার প্রিভিউতে মুম্বাইয়ের চলচ্চিত্র–দুনিয়া আর গণমাধ্যমের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তবে সেদিন সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল বাবা-ছেলের ভালোবাসা আর আবেগঘন মুহূর্ত। ভাঙা হাত নিয়েই যেন ছেলেকে আগলে রেখেছিলেন শাহরুখ খান।
কিং খান মঞ্চে উঠে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেন, ‘মুম্বাইয়ের এই পবিত্র মাটিতে ৩০ বছর ধরে আমি আপনাদের বিনোদিত করার যে সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আজ আমার জীবনের বিশেষ দিন। কারণ, আজ আমার ছেলেও এই মাটিতে তার যাত্রা শুরু করছে। ও খুব ভালো ছেলে, আর সবচেয়ে বড় কথা, ও পরিশ্রমী। আমরা বাড়িতে ওকে কঠোর পরিশ্রম করতে শিখিয়েছি। সফলতা কিংবা সমালোচকের প্রশংসা নিশ্চিত নয়, তবে কঠিন পরিশ্রম করলে ফল আসবেই। আরিয়ানের কাজ আপনাদের ভালো লাগলে করতালি দেবেন, করতালির সঙ্গে ছেলের জন্য প্রার্থনা করবেন, আশীর্বাদ করবেন। এত বছর ধরে আপনারা আমাকে ভালোবেসেছেন, আমার ছেলেকে তার ১৫০ গুণ ভালোবাসবেন।’ শেষে শাহরুখ ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমু খেলেন।
‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ সিরিজে বিটাউনের ঝলমলে গ্ল্যামার দুনিয়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার দিক তুলে ধরবেন আরিয়ান খান।
সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন ববি দেওল, মোনা সিং, মনোজ পাহওয়া, লক্ষ, অন্যা সিং, শাহের বম্বা, গৌতমী কাপুর, রাঘব জুয়ালসহ আরও অনেকে। ট্রেলারে দেখা গেছে সালমান খান, রণবীর সিং ও করণ জোহরের ঝলক। জানা গেছে, আমির খান, রণবীর কাপুর, এমনকি স্বয়ং শাহরুখ খানও ছেলের সিরিজে ক্যামিও চরিত্রে আসবেন।
সিরিজটি মুক্তি পাবে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, নেটফ্লিক্সে।