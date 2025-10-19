সালমানের অনুপ্রেরণায় চিত্রাঙ্গদার নতুন শুরু

সালমানের অনুপ্রেরণায় চিত্রাঙ্গদার নতুন শুরু
চিত্রাঙ্গদা সিংকে আগে ভাবগম্ভীর চরিত্রেই দেখা যেত বেশি, তবে সম্প্রতি হালকা মেজাজের বাণিজ্যিক ছবিতেও ধরা দিচ্ছেন তিনি। অক্ষয় কুমারের ‘হাউসফুল ৫’ ছবিতে হাজির হয়ে দর্শককে চমকে দিয়েছিলেন। এবার তাঁকে দেখা যাবে সালমান খানের ‘ব্যাটেল অব গেলওয়ান’ ছবিতে। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চিত্রাঙ্গদা জানিয়েছেন, এবার তিনি মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমার পথে এগোচ্ছেন। আর এই পথচলায় তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন স্বয়ং সালমান খান।
আবেগের প্রকল্প
ভারত-চীন সীমান্ত সংঘাতের পটভূমিতে নির্মিত হচ্ছে অপূর্ব লাখিয়ার ব্যাটেল অব গেলওয়ান। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি এ ছবির অংশ হতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত চিত্রাঙ্গদা। প্রথমবার সালমান খানের সঙ্গে পর্দা ভাগ করছেন। অভিনেত্রীর ভাষায়, ‘এই ছবি আমার জন্য খুব বিশেষ। আমার বাবা অবসরপ্রাপ্ত আর্মি কর্নেল। সেনা-আবহে আমার বেড়ে ওঠা। ছোটবেলা থেকেই দেশপ্রেম, সাহসিকতা আর আত্মত্যাগের গল্প শুনে বড় হয়েছি। তাই এমন একটি ছবির অংশ হতে পারাটা আমার কাছে ভীষণ আবেগের।’
অনুপ্রেরণায় সালমান
এ প্রকল্পে জড়ালেন কীভাবে, এমন প্রশ্নের জবাবে চিত্রাঙ্গদা বলেন, ‘আমার মনে আছে, ঘটনাচক্রে মুম্বাইয়ের এক স্টুডিওতে আমি আর মিস্টার (সালমান) খান পাশাপাশি সেটে শুটিং করছিলাম। আর তখনই আমাদের দেখা হয়। আমাদের প্রকল্প ঘিরে তখন বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। সেই আড্ডা ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তখনই উনি আমাকে আরও বাণিজ্যিক ছবি এবং চ্যালেঞ্জিং চরিত্র অন্বেষণ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন।’
‘আমি যে ধরনের কাজ করি এবং অভিনয়ের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ঘিরে মিস্টার খান প্রকৃত অর্থে আমার প্রশংসা করেছিলেন। ওনার সঙ্গে সেই আলাপচারিতা আমার আজীবন মনে থাকবে। অন্য ধরনের চরিত্রের জন্য উনি আমাকে আরও বেশি করে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছেন। আমি আগে যা গ্রহণ করতে ইতস্তত করতাম, তা গ্রহণ করার জন্য এখন সাহস পাচ্ছি। ওনার সঙ্গে কাটানো কিছু সময় আমার চিন্তাভাবনা বদলে দিয়েছে,’ বললেন অভিনেত্রী।
মনের মতো কাজের অপেক্ষায়
চিত্রাঙ্গদার অনুরাগীদের অভিযোগ—তিনি খুব কম কাজ করেন। অভিনেত্রী নিজেও সেটি স্বীকার করেন, ‘হ্যাঁ, আমি কম কাজ করি। কিন্তু তারপরও দর্শক আমাকে মনে রেখেছেন, সেটাই আনন্দের। এমন নয় যে কাজ করতে চাই না। তবে যেসব চরিত্রে অভিনয় করতে চাই, সে রকম প্রস্তাব খুব একটা পাই না। আবার এমন কিছু কাজের প্রস্তাব আসে, যেগুলো আমার সঙ্গে যায় না।’
‘সুরমা’ ছবির মাধ্যমে প্রযোজনায় আসেন চিত্রাঙ্গদা। আবার কবে এ ভূমিকায় ফিরছেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘“সুরমা”র পর আরেকটি জীবনীমূলক ছবির কাজ করছি। পাশাপাশি একটি ওয়েব সিরিজ প্রযোজনা করতে যাচ্ছি, যার গল্প আমি লিখেছি। এই প্রকল্প নিয়ে আমি দারুণ উৎসাহী।। আপাতত এর বেশি কিছু বলব না।’
চিত্রাঙ্গদার বর্তমান পথচলায় বাণিজ্যিকতা ও শিল্পবোধ একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সালমান খানের প্রেরণা আর নিজের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে হয়তো তিনি এখন খুঁজছেন নিজের অভিনয়জীবনের নতুন সংজ্ঞা। মনের মতো কাজের অপেক্ষায় আছেন তিনি।